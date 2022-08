Hipólito Mejía: “Yo cometí un error grave con el banco Baninter, yo no apreté lo suficiente”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Al saludar las acciones que impulsa el presidente Luis Abinader, con el presupuesto nacional, para continuar con los subsidios a proyectos sociales en especial de los alimentos, el expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) reconoció “un error grave” con el Banco Intercontinental (Baninter).

El exmandatario dijo que se descuidó y no apretó lo suficiente, dejando de lado los planes sociales para evitar que la comida se disparara durante su gestión.

“Yo cometí un error grave con el banco Baninter, yo no apreté lo suficiente y no llevé los planes sociales a evitar que la comida se disparará, de manera que hubo especulación y yo me descuide, pero Luis no se ha descuidado con eso y le ha metido manos como debe ser”, dijo Hipólito en una visita a la provincia de Santiago, donde habló con varios periodistas incluyendo Inocencio Encarnación.

El banco Baninter colapso en el año 2003 provocando una gran crisis financiera que llevó el alza de todos los precios de los alimentos, materiales de construcción, dólar, etc; además de llevar a la quiebra a varias empresas que pertenecían a la entidad bancaria.

En otro orden, el exmandatario aseguró que a diferencia de los 16 años en que gobernó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el actual sabe dónde están las armas y los narcotraficantes por la cantidad de gente que se están “agarrando”.

La aseveración la hizo a ser cuestionando sobre una red que traficaba con armas en Santiago y fue desarticulada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público el jueves.

“Ahí se ha agarrado más gente en dos años que en los últimos 16 años, siempre habían armas, antes y ahora, lo que pasa es que ahora se saben dónde están y se saben dónde están los narcotraficantes que antes no lo conocíamos”, expresó.

En diversos allanamientos las autoridades ocuparon seis fusiles, dos pistolas y 6,796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares.

Además arrestaron a dos personas de nombre Gregory Alberto Diplán Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla (Colita).