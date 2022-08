Yonaiky Miguel, cuando los sueños tienen más fuerza

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Yonaiky Miguel, un joven de 22 años, quien se acaba de graduar con honores en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), al subir al escenario para la entrega de su título, la admiración que manifestaron sus compañeros y maestros hacia él desembocó en un torbellino de emociones encontradas para los presentes en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Yonaiky comenzó a dar sus primeros pasos por la vida a la edad de seis años, ya que nació con una enfermedad motora que no le permite caminar con normalidad, a una corta edad tuvo que someterse a un proceso quirúrgico de largas horas para poder caminar con las dificultades de la actualidad.

“Cuando nací no caminaba, tengo un problema físico motor, me operaron a los seis años, pude ir avanzando con terapias y hoy en día no me manejo con total facilidad, pero intento hacer cada cosa que me propongo”, explicó el joven.

Con dificultad, pero con una fuerza que hace símil a la de un león subió cada uno de los escalones para recoger lo que con sacrificio, empeño y esfuerzo había costado.

Siendo tan solo un pequeño perdió a su madre y cuenta con un padre totalmente ausente, por lo que su abuela Persida Matos, se hizo responsable de él y sus hermanas.

“Mi abuela siempre ha estado conmigo, mi madre falleció cuando yo estaba muy niño, de un problema en el corazón y pues ella me ha criado desde que tengo uso de razón, la mejor es mi abuela Persida, tuve una buena enseñanza y una buena crianza dada por ella, le tengo agradecimiento de por vida a ella”, narró Yonaiky Miguel.

La casa de Yonaiky Miguel en el kilómetro 18 de Haina, no le da abasto para todos, con alrededor de seis personas divididas entre dos habitaciones, Yonaiky debe compartir su espacio con varios de los residentes en la casa, esta es una de sus mortificaciones, ya quiere un espacio para el solo y así poder continuar con sus prácticas en tecnología y poder tener un poco más de privacidad.

“Me gustaría tener mi propia habitación, no cuento con una personal porque duermo con mis primos, me preocupa el techo de la casa”, explicó Yonaiki.

A pesar de todas las vicisitudes que han golpeado la vida de Yonaiki Miguel, una de las que le atañe más es el hecho de que no tiene una fuente de empleo, incluso cuando es un estudiante meritorio y destacado en su profesión.

“No tengo trabajo, hago cositas de forma independiente y me gustaría poder laborar, mi plan es con Dios delante poder tener mí propio negocio, donde yo pueda hacer mis trabajos y ayudar a las personas que necesiten ayuda, de paso darles servicios a las empresas”, con añoranza exclamó Yonaiky.

Así mismo externó que ve con urgencia la necesidad de estudiar el idioma inglés, el cual es esencial para su carrera, “Yo quiero estudiar inglés, me gustaría conseguir una beca para estudiar inglés, luego hacer una ingeniería de forma nacional o en el exterior ya que me interesa desarrollarme como soporte técnico en otras áreas como redes o seguridad informática”, habló el recién graduado.

Estudió con una beca en el ITLA y siendo de los graduandos honoríficos de su promoción en su carrera técnica en Desarrollo de Software, este también dijo que le gustaría seguir especializándose en otras ramas de su área.

CRONO

Por la tecnología

Desde temprana edad me a Yonaiky Miguel le llamó la atención la tecnología, la computadora y todo tipo de herramientas para el uso de la tecnología. “Tuve la oportunidad de venir aquí gracias a una beca que obtuve, lo que me ha permitido expandir mis conocimientos, tener una meta y lograrla”, dijo.

La graduación

El Instituto Técnico de la Américas (ITLA), celebró una graduación con 556 nuevos graduandos en diferentes carreras tecnológicas, que estuvo encabezada por su rector, Omar Méndez Lluberes, así como los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklyn García Fermín, y de la Juventud, Rafael Félix García, entre otras pesonalidades. El acto se celebró en el Teatro Nacional Eduardo Brito.