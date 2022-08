Comandante de Moca pidió en junio cancelar agente de Digesett que mató a 4 personas

Miguel Ángel Arroyo Ramos / Carolina Pichardo/

Moca | Santo Domingo, RD

Hace apenas 68 días, a mediados de junio, las autoridades de Moca emitieron una orden de arresto contra el agente policial Esteban Javier Cora, acusado de matar a cuatro personas, incluidas la madre de sus hijos y su exsuegra, en el municipio de Los Alcarrizos.

En esa ocasión, mientras se desempeñaba como agente del orden, había golpeado a un motociclista en la vía pública. Pero días después ambos llegaron a “un acuerdo amistoso”, a pesar de que uno de sus superiores en el departamento de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en Moca pidió que Javier Cora fuera removido de la institución policial por comportamiento inadecuado.

La noche del sábado 20 de agosto, el mismo agente de la Digesett mató a cuatro personas.

Primero mató a Lirán Méndez, de 54 años, un señor con quien no tenía ninguna relación. Luego a su expareja, Indira de la Cruz, de 19 años; la madre de ésta, Marianeli Rosario Tejeda, de 36 años y su excuñada, India Paola Rosario de la Cruz, de 16.

También hirió a uno de los dos hijos que tuvo con la joven, quien ahora está fuera de peligro.

Incidente en Moca

Aproximadamente a las 7:40 de la mañana del lunes 13 de junio fue filmado un video que se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes fueron tomadas en Moca, provincia Espaillat, donde se ve al agente con su arma de reglamento en mano, golpeando a un motorista con su macana, a quien también le lanza una patada.

Según el video, un hombre ve la escena y trata de detener la pelea.

Ese mismo día, el cabo de 31 años, explicó que mientras se encontraba en la calle Antonio de la Maza esquina Ramón Cáceres, en Moca, detuvo a un hombre por no portar casco protector.

“En ese momento se le requirió su documentación para fiscalizarlo, este (motorista) de una manera agresiva y violenta me vociferó que no lo jodiera, que él iba a trabajar y que estaba tarde”, dice el informe de novedad que firmó Javier Cora el 13 de junio.

Explicó que el hombre lo “manoteó” en los brazos y que para defenderse sacó su macana y “le di un macanazo por la pierna”.

Según continúa el relato, el ciudadano le quitó la macana y por eso él tomó su arma de reglamento y así pudo recuperar su macana.

“Pedí refuerzo por la radio y nadie me contestó, tiré por WhatsApp y luego llegaron los policías pero alguien se metió para defenderlo y el ciudadano se me fue”, terminó el mensaje.

Pidieron fuera removido de institución

Al parecer este no fue el único hecho violento cometido por Javier Cora ese 13 de junio, según relata en un informe el comandante del departamento de Digesett de Moca (de quien no se específica el nombre).

“Su comportamiento no adecuado se hizo viral en las redes sociales en dos situaciones diferentes del mismo día”, indicó el comandante.

Dijo que Esteban Javier Cora no tuvo un comportamiento decente al abordar al ciudadano y que, con esa actitud, el agente hizo caso omiso al protocolo de la institución.

“Actuación esta que no lo hace digno de pertenecer a esta Digesett, por lo que recomiendo que sea sometido a un proceso disciplinario, para que sea sancionado a nuestros reglamentos vigentes”, indicó.

A continuación dejamos el mensaje íntegro enviado el 13 de junio al director regional norte de la Digesett, coronel Juan Bautista Jiménez Reinoso:

“Su comportamiento no adecuado se hizo viral en las redes sociales en dos situaciones diferentes del mismo día, aun así nosotros como Comandante Departamento orientado a los agentes cada día con las directrices de las Dirección Regional Norte Digesett, en tener un abordaje adecuado y un comportamiento decente a la hora de dirigirnos a los ciudadanos y revisar sus documentos, cosa esta que el referido alistado ha hecho caso omiso, haciendo inobservancia de la disciplina y no acatando las ordenes y orientaciones emitidas por la superioridad, actuación esta que no lo hace digno de pertenecer a esta Digesett, por lo que recomiendo que sea sometido a un proceso disciplinario, para que sea sancionado a nuestros reglamentos vigentes”.

Se desconoce si hubo respuesta a tal solicitud.

El 14 de junio, un día después del incidente, el procurador fiscal del distrito judicial de Espaillat solicitó que sea emitida una orden de arresto y conducencia contra Esteban Javier Cora, “por este adecuar sus conductas a lo establecido en los artículos 311 y 114 del Código Penal sobre Golpes u heridas voluntarios y abuso de poder en perjuicio de Diego Rafael Salas Guzmán”.

En un video filmado en la fiscalía de Moca el cabo policial le pidió disculpas a Salas Guzmán.

“Por este medio le pido excusa al joven, a la comunidad de Moca, a todo el que me está viendo, es una situación que lamentablemente espero que no vuelva a ocurrir con otra persona ni tampoco conmigo. Esperemos en Dios juntarnos de nuevo en otra situación, como amigos”, expresó con timidez en el video.

El joven, quien estuvo acompañado de su madre, aceptó las disculpas, se describió como un muchacho de bien y dijo el agente cometió el hecho porque tuvo “un día malo o algo” y que ya la situación estaba resuelta.

También aceptó la invitación a entablar una amistad.

Tras asesinato cuádruple también pidió disculpas

Tras cometer los asesinatos, el imputado emprendió la huida y fue a su vivienda. Allí compró una cerveza y confesó los crímenes.

Vivienda del agente de Digesett, Javier Caro. Jorge Luis Martínez/ Listín Diario

Intentó suicidarse, pero los vecinos lo evitaron.

En un video tomado a Esteban Javier Cora después del crimen en el sector Los Coquitos, de Los Alcarrizos, pidió perdón a su madre. “Mami, cuida a mis hijas solamente”, dice.

También se disculpó con sus otros hijos a quien exhortó a que busquen de Dios.

“Yo estaba en depresión, yo quería estar con mi familia. Mis hijos, yo no tengo cómo pedirles perdón a ustedes, sean hombres de bien, busquen de Dios”, dijo mientras esperaba una ambulancia para atender su herida de bala en una pierna.

Orden de alejamiento

Los familiares y vecinos de Indira de la Cruz, con quien tuvo dos hijos, dijeron que el agente policial la acosaba constantemente.

“En el trabajo siempre estaba atrás de ella. Las amigas le decían cuídate, no se puede vivir así… Ella lo bloqueaba y él buscaba otro número”, dijo Claudia de la Cruz, tía de la víctima.

Señaló que las autoridades no le hicieron caso a una orden de alejamiento que había en contra de Javier Cora, porque son de una familia de escasos recursos.