Madre de pareja de Sarah Rodríguez dice su hija no tiene dinero de presunta estafa

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Tras rumores de que la pareja de Sarah Rodríguez está relacionada en la supuesta estafa cometida por la imputada, la madre de la joven, Jankeila Morillo, asegura que su hija Ámbar Saray ni siquiera tiene papeles o cuenta de banco para albergar ese dinero "robado".

"Mi familia no tiene nada que ver con esa estafa. Si fuera así hace tiempo me hubiera mudado o ido de vacaciones. Nosotros tenemos nuestro propio dinero, no necesitamos el de alguien más", destacó Morillo, quien es venezolana y su hija también.

Asimismo, acusó a Alberto Corniel y Millicent Vila por todos los "ataques" y difamación difundidos en contra de Ámbar a través de la cuenta de Instagram llamada @ajcorniel08.

"Todo lo que nos llegue a suceder es por su culpa. Mi integridad y la de mis hijos están en juego. En febrero fueron a mi casa a agredirnos, están fuera de control", señaló Morillo.

Por esta razón Ámbar expresó sentir mucho miedo de que le puedan "hacer algo" tanto a ella como a su pequeña hija de dos años.

"Yo paso sola con mi hija y casi no salgo. Imagínate si estando con ella nos hagan algo", comentó la pareja de Sarah, con quien sostiene una relación amorosa de un año.

Finalmente, la madre de Ámbar enfatizó que el único vínculo que poseen con Rodríguez es que es pareja de su hija, "más nada".

El caso

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, aplazó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción que se le intentaba conocer a Rodríguez, acusada ser la cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.

En tanto que Johan Newton López, quien representa a los más 50 querellantes de estafa que utilizaba Rodríguez a través de un negocio ficticio, quien utilizaba como canal de engaño, según el Ministerio Público a entidad Black Box Investmen, dijo que por la gran cantidad afectada, está habilitada una sala especial para conocer la medida de coerción.

Esta presunta estafa, que supera los 50 millones de pesos, se encuentra bajo las investigaciones del Ministerio Público, quienes determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.

Además, la imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones, así lo señala el Ministerio Público en su acusación.

Cargos

Basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.