Policía investiga confuso incidente en el que mataron a un hombre al descubrir un secuestro en Puerto Plata

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La Policía Nacional investiga la muerte de Inocencio Martínez, un hombre que, de acuerdo a un video que circula en las redes sociales, murió al recibir un disparo tras una discusión por un accidente de tránsito, donde las personas involucradas tenían a alguien aparentemente secuestrado.

El hecho ocurrió pasadas las 7:00 de la noche del jueves, en la carretera que comunica la provincia de Puerto Plata con el municipio de Moca, en la comunidad Palo Amarillo del distrito municipal de Palo de Yásica.

La información ha sido difundida por el abogado Yan Carlos Martínez a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo a las imágenes, Inocencio Martínez y su hijo se impactan contra otro vehículo, del que solo se ha identificado a una persona apodada como “Luigi”, quien es que dispara contra Martínez.

Luigi, de tez morena, vestía una camiseta y gorra color rojo, pantalón jean azul y tenis blanco con negro.

Mientras el hijo de Inocencio grababa la discusión que ocurrió entre Luigi e Inocencio, este último le pide a su hijo que tome imágenes de la placa del carro, al notar que no tenía placa, Martínez empieza a abrir las puertas del carro. Luigi le reclamó que no tenía derecho a hacerlo, porque él no le estaba abriendo las puertas del suyo, por lo que el hoy occiso le da la razón y continuó la discusión.

Luego un hombre salió de del carro conducido por Luigi asegurando que lo tenían secuestrado, alguien lo agarró por detrás y lo introdujo al vehículo. Mientras esto ocurría, Luigi abrió la puerta de su vehículo, sacó una pistola y le disparó a Inocenicio, emprendiendo la huida.

Los que dieron muerte a Martínez dejaron su vehículo abandonado, en el que fueron encontradas instrumentarías militares.

Se desconoce quién era la persona que aparentemente estaba secuestrada y lo ocurrido con él.