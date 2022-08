No hagas planes de fin de semana largo, el feriado del 16 de agosto no se cambia

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Este próximo martes 16 de agosto está marcado en el calendario como día feriado, con motivo de conmemorarse un aniversario más del Día de la Restauración de la República Dominicana.

En esta fecha, los dominicanos recuerdan la gesta patriótica liderada por el prócer Gregorio Luperón en 1863, que consolida la Independencia Nacional.

Por resolución del Ministerio de Trabajo, este día es inamovible, por lo que no habrá fin de semana largo en esta ocasión.

Cabe señalar que no siempre ha sido así. A partir de la sentencia no. 14 de la Suprema Corte de Justicia del año 2008, se establece mediante la ley no trasladar este feriado.

El sábado 24 de septiembre, Día de la Virgen de las Mercedes, y el domingo 6 de noviembre, Día de la Constitución Dominicana, también se celebrarán en sus días correspondientes.

Al igual que las fechas anteriores, el último día feriado de 2022 es inamovible. Navidad se celebrará en el país el domingo 25 de diciembre.

El último del año

El último fin de semana largo de 2022 fue en mayo. El domingo primero de mayo, fecha en que se conmemora el día del Trabajo, por su carácter no laborable, se cambió para el lunes 2 de mayo.