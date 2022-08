A paso de tortuga al vertedero

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD.

Las precarias condiciones en que se encuentran las vías de acceso al vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte, están provocando largas esperas a los conductores de camiones compactadores para descargar los desechos sólidos, una situación que, a su vez, genera acumulación de basura en el Gran Santo Domingo.

“Cada 10 minutos, cada 20 minutos, es que vacían un camión; todos los camiones del Gran Santo Domingo vienen a vaciar aquí, entonces a veces uno dura un día entero y en los barrios que trabajamos no podemos hacer el servicio como es”, explicó Rafael, un hombre que realiza labores en el basurero.

“Yo entro ahora al vertedero y cuando viene a ver no puedo volver al municipio donde trabajo”, agrego.

Algunos choferes aseguran que aunque el proceso de descarga ocurre de entre 10 a 20 minutos, la entrada y salida de las filas de vehículos, para cualquiera de los tres “tiros” que ahora funcionan en el principal vertedero de basura del área capitalina, se toma de entre una y tres horas.

“Nosotros queremos dar un buen servicio, pero en el vertedero no nos dejan. Dos y tres horas en una fila, no hay forma de hacer el trabajo”, alegó uno de los camioneros mientras esperaba su turno de descarga.

El informe de Deligne

A pesar de que hace más de dos semanas desde que se inició el proceso de relleno sanitario para la habilitación de las carreteras que conducen hacia el área de depositó final de la basura, hace pocos días el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, informó de un retraso en el procedimiento por los incesantes torrenciales han estado precipitándose sobre el territorio.

Aunque los administradores del basurero, en coordinación con Obras Públicas, ante las complicaciones que han dejado las lluvias, han adiestrado el tercer “tiro” para situaciones de emergencias, igualmente los relieves de tierra mojada y los grandes charcos que turban el paso de los camiones, suman peso al retraso.

“Después del agua es que quieren hacer algo, pero esto está to´ podrío aquí, y ahí adentro (donde descargan) es que está peor. El caos que hay ahí adentro es que hace que uno se retrase tanto, hace tiempo que debieron arreglar y ahora ha empeorado, no cabe la basura”, alegó Antonio, del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Horas de espera

Conductores de camiones cargadores de basura se quejan de que las horas atrapados en Duquesa evitan que realicen, muchas veces, más de una ruta diaria en los sectores de los municipios a los que corresponden.

Sin embargo, Jhon Grullón, representante de Obras Públicas en el vertedero, asevera que, contrario a lo que indican los conductores, “el vertedero de cielo abierto continúa recibiendo las toneladas de basura que les son habituales”.

“Ellos, seguro, lo dicen por la lluvia, pero aquí en el peso llegaba una cantidad de más o menos 4,700 y 5,000 toneladas diarias y sigue llegando la misma; es probable que sea por la lluvia, pero Obras Públicas está trabajando y se sigue trabajando para viabilizar las calles”, dijo.

Y agrego que “el Distrito Nacional envía cerca de cinco mil toneladas diarias, Santo Domingo Oeste cerca de 750, Santo Domingo Norte 250, Santo Domingo Este cerca de 1,500, Pantoja 50 y así... es lo que han mandado siempre”.

“La vida no es tan fácil”

Igualmente, Grullón considera “imposible” que los camioneros puedan entrar y salir tan rápido y que, aunque un chofer quisiera hacerlo de una vez, “la vida no es tan fácil”.

Sumado a esto, respondiendo a las regañinas de los barrios capitalinos por la falta de pase diario de las unidades colectoras de basura, el administrativo de Duquesa refiere que el retraso en la salida de un camión evita un recorrido, y “resulta en la queja de a quien le hace falta, pero esto no significa que no se está haciendo el trabajo”.

“Si un camión que acostumbra a hacer tres viajes diarios, un día se retrasa y solo hace dos, obviamente el barrio por el que no pasó va a reclamar y decir que por ahí no pasan, pero eso no significa que no se esté pasando”, alegó Grullón.

Número total en el país

En República Dominicana operan al menos 240 vertederos a cielo abierto y sin los debidos controles, según un informe del ministerio de Medio Ambiente, basado en una evaluación realizada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

El 80% de esos vertederos son incendiados, “siendo la mayor cantidad de veces de forma intencionada”.

En enero de este año, Medio Ambiente inició el proceso de regularización de 29 vertederos a cielo abierto, para reducir su cantidad, garantizar una buena gestión integral de los residuos sólidos y disminuir los gases de efecto invernadero.

Pretende, así, corregir las irregularidades y subsanarlas, “como vía de que puedan continuar operando o se realice el debido cierre técnico”.

Su función

Un vertedero tiene el objetivo de enterrar los residuos de manera que no contaminen ningún medio (agua, aire, tierra). En estas condiciones, no obstante, la basura no se descompondrá tanto como lo hace en contacto con el medioambiente cuando el objetivo es que se convierta en compost. Esrtos no deben estar próximo a la población, estar bien comunicado con la población, señalizado y cercado, ademas de tener un diseño basado en estudios geológicos, hidrológicos y climatológicos.