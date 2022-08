Enfermeras reclaman insumos y alimentos para el Moscoso Puello

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD.

La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) paralizó los servicios en el Hospital Francisco Moscoso Puello en reclamo de que se suministre al centro de salud porque ahora carece de alimentos e insumos para los pacientes.

“En el Hospital Moscoso Puello estamos en una grave situación y es que aquí tanto los pacientes como las enfermeras no se están alimentando”, expresó Miriam Félix, vicepresidenta de Asonaen.

Según Félix, el menú que ofrece el hospital va desde arroz blanco con maíz y un poco de zanahoria o tallota, sin “nada de carne”, hasta pan vacío con agua hervida y dos hojas de guanábana.

Las enfermeras afirman que además de la precariedad de la comida, enfrentan un grave escasez de insumos que les imposibilitan realizar sus servicios.

“Llegue temprano a trabajar, fui a la farmacia a buscar una jeringuilla y lo primero con lo que me toco es que no hay. ¿Cómo va a ser que en un hospital como este no hay jeringuillas?”, manifestó una de las enfermeras presentes.

“Esto aquí está caótico, cada día más caótico, porque parece que las autoridades de este hospital no tienen una buena gerencia para distribuir el monto”, dijo Félix.