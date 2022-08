Hipólito Mejía: Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco deben seguir en presidencias del Congreso Nacional

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El expresidente Hipólito Mejía consideró este lunes que los actuales presidentes de las dos cámaras del Congreso Nacional deben seguir en sus puestos por un año más.

Al concluir la presentación de la Estrategia para la Reforma Educativa Policial, que encabezó el presidente Luis Abinader, Mejía respondió a cuestionamientos de miembros de la prensa sobre los posibles cambios en el tren gubernamental.

“A mi lo que me interesa es que “cuando se este pasando el río no se cambie de caballo”, dijo el ex mandatario específicamente refiriéndose a los posibles cambios de presidente en ambas cámaras legislativas.

“Por eso nuestro Congreso Nacional que será sometido a una pequeña reestructuración… yo estoy decidido de que un hombre con la calidad de Eduardo Estrella siga igual”, indicó claramente.

Además añadió que está consciente de que “hay intereses y deseos pero un hombre como Eduardo Estrella ni un representaste de la ciudad santiaguera no se puede quedar fuera…”, expresó al culminar la actividad.