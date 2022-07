PLD dice Gobierno utiliza sistema de pensiones para beneficiar dirigentes del PRM

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El secretario de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantes Díaz, denunció que el Gobierno dominicano está utilizando el sistema de pensiones para incluir a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la nómina pública.

Al conversar con este diario, Dantes Díaz manifestó que ante la política del Estado y de la administración del presidente Luis Abinader de no "abultar" la nómina pública, el mecanismo que se ha utilizado para incluir a los miembros del partido oficialista ha sido a través de los decretos de pensiones.

"El presidente está integrando y de esa forma le está pagando, vamos a decirlo así, a cientos y cientos de dirigentes del PRM; hay una serie de decretos dónde se conceden pensiones a cientos y cientos de dirigentes del PRM que van desde RD$10,000 y RD$60,000, la mayoría entre 30,000 y 60,000 a gente que no ha trabajado en el Estado, a gente que no tiene la edad, que no cumple con los requisitos del ley", argumentó el también miembro del comité político del PLD.

Dantes indicó que considera a las mismas como "botellas vitalicias" pero que eso será "hasta el 2024, cuando el PLD retorne al poder y derogue esos decretos".

"Ellos han usado esa funcionalidad porque en la nómina pública son más fácil de encontrar, entonces lo que ellos hacen es que lo mezclan en los decretos con personas que sí lo merecen pero aun así la mayoría son dirigentes del PRM, yo le invito a ustedes a hacer el ejercicio de buscar los nombres en Google; fíjate que ellos manifestaron que no abultar la nómina y precisamente ayer (jueves) salió una resolución del MAP (Ministerio de Administración Pública); pero con esas pensiones se sigue cargando al Estado", argumentó Dantes.

El dirigente político agregó que el expartido oficialista se encuentra en el proceso de recopilación de esos decretos para realizar una rueda de prensa en dónde denunciarán "de manera más detallada esa situación".