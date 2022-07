Senadores "se sacan chispas" por el ministro de Hacienda

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Los senadores Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Alexis Victoria Yeb, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) "se sacaron chispas" durante la sesión de trabajo de este jueves por “culpa” de un ministro.

En la acalorada discusión entre ambos legisladores se incorporó la también senadora, Ginette Bournigal y otros legisladores, quienes intentaron calmar las aguas.

La discusión se inició cuando Yván Lorenzo, en su turno de ponencia, pidió que se aprobara incluir en agenda una iniciativa para invitar al hemiciclo al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), bajo el argumento de que explicara por qué contrató un servicio de comida digital, así como el origen de su fortuna la cual denunció está en paraísos fiscales.

Lorenzo cuestionó el dinero que tiene invertido Vicente en San Cristóbal y Nieves y pidió invitarlo para que explicara sobre ello y su manejo en el Ministerio de Hacienda.

Este “ataque” fue mal visto por el senador Victoria Yeb, quien dijo sentir vergüenza de compartir hemiciclo con Lorenzo y arremetió contra él, su partido político y el expresidente Danilo Medina.

“A ti te falta que te digan dos o tres verdades, mano. Yo quiero que usted respete porque los tiempos de chantaje de tu gobierno pasaron, los tiempos de chantaje pasaron, el primer chantajista es tu líder que anda como un gatito muerto y el otro está preso por chantaje”, arremetió Victoria Yeb.

Pero además, el senador del PRM exhortó a su colega del PLD a que él formalmente acuse ante el Ministerio Público al ministro de Hacienda si él tiene las pruebas.

“Tú tienes toda la voluntad y conocimiento del Ministerio Público porque tú eras procurador adjunto. Acúsalo, chantajeando, co#$% a un ser humano con todo el valor del mundo que tiene 10 millones, pero él lo declaró. Me avergüenza a veces, hermano, estar aquí con usted, tú lo que viene a ver le tiene envidia de que él tiene millones de dólares, respeta al ser humano”, criticó.

La réplica de Lorenzo no tardo en llegar y fue directo al historial de Victoria Yeb.

“Tenemos el mundo en la mano y usted entra en Google y pone el nombre del senador Victoria Yeb y le va a decir quién es él… Yo nunca he sido objeto de ningún tipo de investigación ni por lavado ni por malversación de fondos. Nunca le he venido ni le he comprado al Estado Dominicano, mucho menos siendo servidor público”, contra argumentó Lorenzo.

Acto siguiente, el vocero del PLD calificó de “moralista de pacotilla” a los senadores oficialista, al considerar que no tienen la voluntad ni el valor de invitar a un ministro para que vengan a explicar lo que platea su resolución.

“Esos moralistas de pacotilla que votaron en contra de que un funcionario venga a hablar aquí tienen que prepararse, van a escuchar y van a habar muchas cosas de esos moralistas de pacotilla que vivían acabando con los funcionarios del gobierno pasado”, manifestó.

Tras esta crítica, tomó la palabra la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, quien demandó a Lorenzo a retirar sus palabras de “moralistas de pacotilla” y lo calificó de alguien que tiene una “obsesión fatal” con el ministro de Hacienda.

“Aquí no caben moralistas de pacotilla. Anímese a demandar fuera. Usted tiene una obsesión fatal con el ministro de Hacienda. Si usted tiene algo con algún funcionario vaya afuera a someterlo. Aquí no hay moralista de pacotilla, retire eso”, demandó Bournigal.

Pero no quedó ahí, ya que la legisladora también le dijo al vocero del PLD que “no se esconda en su curul” y que “deje las risitas”.

Tras estas ponencias, aparecieron los senadores Ricardo de los Santos y Santiago Zorrilla a pedir calma y no llevar los debates a algo personal, sino a cuestiones propias de la actividad legislativa.