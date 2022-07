Gobierno repone tarjeta Supérate a mujer pidió ayuda por enfermedad

Anyara Solano

Santo Domingo, RD

Las autoridades del programa de asistencia social Supérate ordenaron ayer la reposición y entrega de su tarjeta a la señora Martha Margarita Antigua, tras conocer su situación de reclamo publicada en Listín Diario.

Antigua había explicado a este medio que anteriormente utilizaba ese recurso para cubrir los gastos de la hemorragia que padece tras someterse a la extracción de un cordal que le quedó enredado en el nervio óptico.

Antigua sostuvo que ayer las autoridades, al informarse de la situación, de inmediato procedieron a entregarle su tarjeta. “Ellos nos atendieron, me entregaron la tarjeta Supérate para que en la próxima semana pueda verificar el balance y retirar la compra”, dijo emocionada.

También manifestó que mañana sostendrá una reunión con las autoridades, para tratar asuntos relativos a su caso.

La denuncia

Antigua había explicado que sostenía los gastos de su enfermedad con la ayuda de 6,000 pesos que recibía del programa de asistencia social “Progresando con Solidaridad”, hoy “programa Supérate”, pero que con la nueva administración la ayuda quedó suspendida.

“Le quiero hacer un llamado al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje, para que por favor me devuelvan la ayuda que recibía. Yo soy una persona que no puede trabajar y no tengo ninguna entrada, solo eso. Dios sabe que yo sí que lo necesito”, expresó la dama a LISTÍN DIARIO.