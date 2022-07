Pepca entrevistó a la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos por el caso de Jean Alain Rodríguez

Redacción Digital

Dentro de las pruebas, actuaciones procesales y las declaraciones testimoniales que presenta el Ministerio Público en el expediente acusatorio contra Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa, se encuentra una entrevista realizada a la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos.

La figura de la fiscal aparece en varias ocasiones en la acusación, debido a que según el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez le solicitó que le pidiera la compra de un inmueble que serviría como parqueo de los empleados.

“Acta de Entrevista realizada la ciudadana Rosalba Ramos, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)” dice el documento en las pruebas y actuaciones procesales que presenta la Procuraduría General de la República en el expediente.

En esta carta con fecha del 19 de marzo de 2019, la Fiscalía indica que tiene un inmueble ubicado para estos fines entre las calles Las Carreras y Bernardo Pichardo, en el sector de Gazcue, Distrito Nacional.

“La solicitud antes señalada, adolece del número de oficio de protocolo de la Secretaría General de la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que no se puede solicitar certificación en los libros que permita establecer que esa fue la fecha de confección y remisión del documento, saliendo esto de todos los protocolos utilizados en las Fiscalías y, verificándose con ello una irregularidad en dicha comunicación”, dice el expediente.

Aseguran que el inmueble no tenía vocación para parqueos, ya que la forma de inmueble y su disponibilidad no es adecuada para esos fines, “tanto así que actualmente su uso es ajeno a su fin, en violación a la Resolución del Consejo Superior del Ministerio Público presidido por el ex Procurador de la República, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, del día diecisiete (17) marzo del año dos mil veinte (2020)”.

¿Cómo fue la compra del inmueble?

Este inmueble descrito como: “solar 8-REF-C, manzana 371, DC 01, matrícula 0100173770 en el Distrito Nacional”, estaba bajo el derecho de propiedad de la sucesión Méndez, entre las cuales estaba María Vanessa Méndez Chávez, quien era la coordinadora del Despacho del Procurador General de la República.

Méndez Chávez le vende a Eric Fernando José Mejía Almonte, quien es amigo de la infancia de Jean Alain Rodríguez Sánchez, por medio de un contrato de compraventa de fecha 16 de enero de 2020, el inmueble se vende por RD$7,000,000.00.

El 20 de abril, Eric Fernando José Mejía Almonte se lo vende a la Procuraduría General de la República por la suma RD$ 19,000,000,00, representando un aumento en el costo, de RD$12,000,000.00.

“Lo que equivale a una plusvalía de un 271%, situación imposible partiendo de que, en el corto tiempo comprendido entre la primera y la última venta, no se suscitó nada particular que generara dicho incremento irregular, ya que en el sector inmobiliario se estima que las propiedades aumentan aproximadamente, como máximo, un 15% anualmente, en el sector urbano”, dice.

De este monto Eric Fernando José Mejía Almonte entregó aproximadamente en efecto a Jean Alain Rodríguez RD$11,000,000.00.

Para lograr la desviación de fondos, de acuerdo con el Ministerio Público, el 17 de marzo de 2020 en el marco de la novena sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, presidida por Jean Alain Rodríguez Sánchez, se emitió la Tercera Resolución, en la que se autorizó al acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert a representar a la Procuraduría en la compra del inmueble en cuestión, “queriendo justificar la erogación de fondos con la Tercera Resolución dictada en la décima cuarta sesión del Consejo Superior del Ministerio Público, celebrada el tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), situación no creíble partiendo de que la compra cuestionada es del 20 de abril del año dos mil veinte (2020) y la resolución es del mes de agosto del año dos mil veinte (2020)”.

Dicen que uno de los argumentos utilizados para la erogación de fondos fue la situación de la pandemia por Covid-19, el estado de emergencia se declaró el 19 de marzo de 2020, mientras que la resolución argüida se dio el 17 de marzo de 2020.