Leonel vaticina panorama sombrío para país en 2 años

Santo Domingo, RD

El presidente de la Fuer­za del Pueblo (FP), Leo­nel Fernández, vaticinó un panorama sombrío para el país en los próximos dos años, tras explicar que la reactivación de la econo­mía dominicana no es por esfuerzo propio, si no por lo que “nos viene de carambo­la desde fuera”.

Puntualizó que los secto­res de la economía que se han comenzado a reactivar son los que tienen relación con el sector externo, como las remesas, zonas francas y turismo, principalmente de norteamericanos.

“Llama la atención que lo que tiene que ver con facto­res internos nuestros hay un estancamiento, y hay un es­tancamiento en un elemen­to que es esencial para el sostenimiento de la socie­dad dominicana, que es la producción de alimentos”, expreso Fernández.

El presidente de la FP ex­plicó que, aun con el rebote estadístico de 12.3, el sector agropecuario, de acuerdo con el Banco Central, cre­ció 2.6, y “eso es alarmante, pues el sector agropecuario es la producción de alimen­tos, es con lo que se va a sos­tener la sociedad dominica­na, y si aun rebotando da 2.6, resultó que era mucho menor y en el primer cuatri­mestre de este año es 2.4”.

Estimó que la producción de alimentos y la seguridad alimentaria no están garan­tizados con la política del actual gobierno, que “ha lo­grado la reactivación de la economía no por esfuerzo propio, si no por lo que nos viene de carambola desde fuera, y cuando eso cambie, entonces aquí tendríamos serias dificultades”.

Dijo que en un gobierno de la FP la prioridad siem­pre será la seguridad ali­mentaria del pueblo do­minicano, “porque para nosotros resulta claro y lo decíamos siempre en nues­tras gestiones de gobierno, que comer es primero, y pa­ra la República Dominicana eso sigue siendo la priori­dad, comer es primero”.

El expresidente advirtió del panorama sombrío e in­cierto que se vislumbra pa­ra los próximos dos años, puesto que ahora existe el alza de precios y para dete­ner esa alza, los gobiernos tomarán medidas para re­ducir circulante.

“Estados Unidos ha esta­do subiendo la tasa de in­terés, el propósito es que circule menos dinero, si cir­cula menos dinero, qué va a pasar, que la economía se va a estancar en el crecimien­to y va a subir el desempleo, cuando se estanque la eco­nomía dominicana y suba el desempleo, habrá me­nos consumo, habrá menos gente comprando, por tan­to habrá menos remesas, habrá menos turistas y ha­brá menos zonas francas; ese es el resultado que va­mos a ver como consecuen­cia de revertir la política de expansión hacia una polí­tica de restricción moneta­ria”, puntualizó el exman­datario

Gobierno no entiende

Frente al pedido del go­bierno para que la oposición haga propuestas, Fernández dijo que “nosotros hemos he­cho propuestas, lo único que el gobierno se aparta, no es­cucha nuestras propuestas”. Recordó que desde el año 2021 ha estado plantean­do que la prioridad de Re­pública Dominicana en ma­teria económica era sembrar el país y que el tema agrope­cuario se convertía en elnú­mero uno para la superviven­cia del pueblo dominicano, pero no nos hicieron caso”.

EN PUNTOS

Exageración.

Fernández, quien ha­bló durante una activi­dad de lanzamiento del sector externo de la FP en Santiago, dijo que el gobierno exageró cuan­do dijo que el país creció 12.3 en el 2021 y ese fue el mayor crecimiento del mundo. Dijo que el ac­tual gobierno del presi­dente Luis Abinader tie­ne el complejo del pintor colombiano Fernando Botero, quien pinta fi­guras exageradas, grue­sas y volumétricas, pues “todo lo exagera, todo lo sobre dimensiona”, y se creen los mejores en el mundo.