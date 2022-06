Tras acto de juramentación, el PRM anuncia que saldrá a las calles “en busca de 4 años más”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció este domingo, a través de un comunicado, que saldrá “a las calles en busca de cuatro años más”, tras un acto de juramentación de nuevos miembros.

El acto, realizado en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, quien instó a sus compañeros de partido a consolidar su padrón de 1.7 millones de inscritos a 3 millones, para fortalecer a esa organización política.

“PRM abarrota Palacio de los Deportes y desde hoy salen a las calles en busca de 4 años más”, así iniciaba una nota de prensa enviada por el partido oficialista, donde aseguraban que ese acto “marcará un antes y después en la historia” de esa institución política.

Asimismo, el mandatario reiteró que el PRM representa el cambio que querían los dominicanos, afirmando que hace dos años se impusieron en las elecciones presidenciales ante una “cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general”.

Igualmente aseguró que partidos de la oposición se rehusaron al programa de vacunación, a la reapertura del turismo y de la economía, así como de otras iniciativas de su administración, añadiendo que estos se quejan de problemas que no supieron resolver en sus gobiernos.

“¡El pasado es corrupción e impunidad, no mires pa’trás! ¡El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mires pa’trás! ¡El pasado es atraso y pobreza, no mires pa’trás! ¡El pasado es abuso de poder, no mires pa’trás! ¡Mira pa’lante, no mires pa’trás!”, concluyó su discurso Abinader.

En la ceremonia también estuvo presente el presidente electo del PRM, Jose´ Ignacio Paliza, indicó que en los comicios del 2020 vencieron unidos al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resaltó que para los próximos necesitan mayor fortaleza.

“Gracias por la confianza, asumimos nueva vez el compromiso de llevar a nuestro partido a seguir alcanzando mayores logros. Cuenten con nosotros, y estén seguros de que siempre estaremos para defender nuestro presidente, nuestro gobierno y nuestro partido. Hasta la victoria”, exclamó Paliza.