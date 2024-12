Luigui Bleand pone en pausa su carrera musical para explorar otras áreas creativas y empresariales

Tras una trayectoria que abarca más de una década en la industria musical latina, Luigui Bleand anunció el inicio de un periodo sabático prolongado.

El artista sostuvo que esta decisión le permitirá explorar nuevas dimensiones creativas y empresariales, más allá del ámbito que lo vio crecer profesionalmente.

Desde su incursión inicial en la escena artística, Bleand se ha destacado por una visión estratégica y polifacética: además de su rol como artista, desarrolló una labor ejecutiva que incluyó la administración y adquisición de derechos musicales, colaboraciones con productores de renombre y la gestión de catálogos sonoros de alto valor cultural y comercial.

Su capacidad para anticipar tendencias y generar oportunidades de negocio lo convirtieron en un referente a nivel regional, impulsando el talento emergente y contribuyendo a la internacionalización de la música latina.

Gracias a esta perspectiva integral, Bleand no solo comprendió las dinámicas del mercado, sino que, con el tiempo, asumió el reto de forjar alianzas estratégicas y expandir el alcance de su trabajo más allá de las fronteras.

Su influencia no se limita a las listas de reproducción o a las plataformas de streaming, sino que se extendió hacia la conceptualización y curaduría de proyectos musicales, la consolidación de sellos discográficos y la promoción de artistas con propuestas únicas.

“No obstante, tras años de crecimiento sostenido, de impulsar carreras y de construir puentes entre creadores, ejecutivos y audiencias, llega el momento de pausar. Este retiro temporal no surge de un desencanto con la música o con las estructuras que la sustentan, sino más bien de la necesidad personal de renovar el espíritu creativo y explorar nuevas áreas de interés”, afirmó el artista.

Durante este tiempo, Bleand dijo que se enfocará en la investigación de modelos empresariales innovadores en sectores ajenos a la industria del entretenimiento, con el objetivo de sumar nuevas perspectivas a su visión estratégica.

“La duración de este lapso se mantiene abierta: no se establecen plazos, no se marcan calendarios ni se formulan promesas concretas de regreso. La premisa es permitir que las ideas germinen de manera espontánea, sin las presiones del calendario comercial o las expectativas del mercado. Si en el futuro se produce un reencuentro con la música, será de forma natural, sorprendente y motivada por la autenticidad creativa, no por el cumplimiento de una expectativa externa”, sostiene.

Mientras dure este sabático, los canales oficiales de Luigui Bleand continuarán activos para reflejar sus avances en nuevos proyectos y compartir cualquier novedad relevante.