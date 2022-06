ADP espera que aumento salarial pactado con el Minerd se refleje este mes

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, confía que a finales de este mes se refleje parte del acuerdo que el gremio pactó con el Ministerio de Educación (Minerd) de aplicar un 10 por ciento de aumento salarial a los docentes.

“Se definió un 10 por ciento a partir del mes de junio que esperamos que se aplique pero reitero que a nosotros no solo nos interesa salario, ahí está el tema de jubilados y pensionados que hay que discutirlo con el presidente Luis Abinader”, dijo Hidalgo al conversar con un equipo de LISTÍN DIARIO.

Destacó que a pesar de que el cumplimiento del acuerdo no ha arrancado porque dicho aumento se debe reflejar a partir de este mes, espera que se materialice tal y como lo plantearon.

Exhortó al Minerd verificar más allá los puntos que se definen en el acuerdo el cual no solo se basa en un aumento salarial sino también plantea regularizar a unos once mil docentes jubilados y pensionados que no tienen seguro médico.

Además, del pago de licencia prenatal y enfermedades comunes. Hidalgo precisó que existe una comisión creada para el seguimiento y cumplimiento de este tema, sin embargo, no ha iniciado.

Expresó que el tema del almuerzo escolar es otro punto clave a tratar con el Ministerio de Educación con la finalidad de la mejora y calidad del mismo, para de esta manera garantizar la salud de los estudiantes.

Así como también la infraestructura de algunos centros educativos.