Siquiatra y sicóloga recomiendan cómo enfrentar el “shock” mental que viven los dominicanos por la violencia

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

"Si matan a un ministro, ¿qué les queda a los demás?, “tengo una impotencia, uno piensa que ya no puede no confiar en los amigos", "tengo miedo hasta de salir a trabajar", si se identifica con unas de esas expresiones que se escucharon ayer tras el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera es porque especialistas de la conducta entienden que la sociedad dominicana está viviendo una “cultura de violencia”.

El titular de Medio Ambiente fue ultimado a eso de las 12:00 del mediodía del lunes en su despacho, y la sociedad entró en una especie de “shock”, sobre todo porque fue su amigo de infancia Miguel Cruz quien apretó el gatillo siete veces.

Esto se suma a la ola de robos, asaltos, ajustes de cuenta, tumbes y violencia con armas de fuego que se escenifican en el país y que se han recrudecido en las últimas semanas.

El siquiatra José Miguel Gómez y la psicóloga clínica, criminal y forense Isaidy Elisabeth Cordero Castillo, analizaron el tema para Listín Diario y proponen medidas gubernamentales que se deben adoptar de inmediato, las colectivas y las individuales para bajar los niveles de tensión que viven los dominicanos, porque la sociedad necesita un mensaje diferente.

“Ese comportamiento social te habla de una cultura de violencia y eso es peligroso porque cuando un país va entrando a una cultura de violencia te habla de una sociedad de alta conflictividad y, sobre todo, donde las diferencias por los desacuerdos o conflictos se resuelven a través de un sistema de creencia violenta o comportamiento violento”, expresó el doctor Gómez, expresidente de la Sociedad Dominicana de Siquiatría.

Agregó que el asesinato de Jorge Mera también lo ha consternado a él, porque fue una personas pacífica, trabajadora que se identifica con familia democracia, partidos, con formato de cultura de buenos tratos y “eso produce en el cerebro de los dominicanos un estado de shock”.

Afirmó que el país se paralizó y emocionalmente, la gente lucía aturdida, en pánico, consternada.

“La gente entró en un estado de desesperanza e impotencia, frustración porque no podían creer pasó de la violencia del barrio, de la violencia de la marginalidad social, a impactar a un ministro en su propia oficia por siete disparos y por una diferencia que se cree que eran personales, entonces estamos en una cultura de violencia”, dijo.

Diálogo, justicia y control de armas

El reconocido psiquiatra plantea un accionar para desmontar esta cultura de violencia, con la participación del Estado dominicano, la iglesia, los grupos sociales, los partidos y los medios de comunicación.

Controlar el acceso del porte y tenencia de arma de fuego; buscar respuestas rápida a los indicadores macros que inciden en la violencia, realizar una campaña de salud mental en los medios de comunicación basada en los buenos tratos, manejo de la conflictividad y estimular a la gente a buscar la solución de los conflictos a través de la justicia y el diálogo.

“Eso hay que intervenirlo entre accionar de forma multifactorial… Ya no es esperar la reforma policial que no se va dar en cuatro años, eso es activar acciones de políticas de estado rápido, eficaces y buscarle respuesta, porque ya mira hasta donde estamos llegando. Eso hay que pararlo, y mandar mensaje diferente a la sociedad”, puntualizó.

Lo que debe hacer la gente para bajar la tensión

Entre las respuestas de tipo salud mental ante este "shock" por la violencia que sugiere el psiquiatra está hacer ejercicios, caminar, musicoterapia, espiritualidad, convivencia pacífica, ejercicios de relajación, yoga, leer, meditación y sobre todo no dejarse presionar por la sociedad de consumo por el hedonismo, las expectativas rápidas y mediáticas que se plantean las sociedades.

Para bajar los niveles de ansiedad

La psicóloga clínica, criminal y forense Isaidy Elisabeth Cordero Castillo, recomienda evitar el exceso de informaciones negativas que aumentan los niveles de ansiedad, y va deteriorando la salud mental, que ya se ha visto muy afectada por la pandemia.

“En momentos de situaciones que causan estrés, se recomienda: Recordar que no podemos controlarlo todo, consultar que la fuente de la noticia que estemos leyendo o nos envían, sea confiable, no reenviar artículos antes de confirmar su veracidad, buscar ayuda de un profesional de la salud mental si es necesario, evitar consumir tantas noticias negativas y no exponernos en situaciones de riesgo innecesariamente”, expresa la especialista.

Entiende que es difícil mantener la calma, pero insta a evitar “que el miedo nos invada al punto de colapsar mentalmente”.