Gloria Ceballos llama a estar preparados ante la temporada ciclónica que será más activa de lo normal

Redacción digital

Santo Domingo, RD

La directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, advirtió que la temporada ciclónica, que se inicia este miércoles primero de junio, encuentra las aguas del Océano Atlántico calientes por los efectos del fenómeno “la Niña”.

`Dijo que esa esas aguas calienes son la energía que necesitan los ciclones tropicales para formarse e intensificarse, y dar al traste con un fenómeno que puede ser peligroso para el territorio nacional.

Ceballos explicó que, ante esta situación, los servicios meteorológicos del Caribe y Norteamérica se han preparado para una temporada ciclónica más activa que lo normal.

“Lo normal es que en una temporada se formen 14 tormentas nombradas, sin embargo, las proyecciones que hacen las universidades, así como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), pronostican que este año habrá entre 14 y 21 tormentas nombradas, y de esas entre seis y diez pueden alcanzar la categoría de huracán, y de ellos entre tres y seis podrían ser huracanes intensos”, indicó la titular de Onamet.

La servidora público exhortó a la población dominicana a estar preparada. Asimismo, previniendo cualquier catástrofe natural, dijo que hay que estar preparado porque República Dominicana se encuentra en el Caribe, específicamente en la ruta de los huracanes.

“El año pasado también se formaron 21 tormentas, aunque la gente me dice que se formaron 21 pero no fuimos afectados de manera directa, nosotros tenemos que pensar que no siempre somos afectados, aunque la temporada ciclónica sea muy activa, pero que, siempre debemos estar preparados”, explicó Ceballos.

Volviendo a referirse al fenómeno “La Niña”, la meteoróloga explicó que el océano Atlántico tiene la energía suficiente para alimentar estas perturbaciones y convertirlas en huracanes intensos y rememoró que en la temporada ciclónica del 2017 también coincidió con este fenómeno y se formaron huracanes bastante poderosos y destructivos como Irma y María.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Gloria Ceballos al participar este domingo en una entrevista en el espacio televisivo "De Agenda", que se transmite por Telesistema Canal 11.