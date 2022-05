Cárcel a oficiales por muertes detenidos en celdas

ONELIO DOMÍNGUEZ / JAVIER FLORES

Santo Domingo, RD

El Juez de la oficina de servicios judiciales de atención permanente del Distrito Nacional, Pa­blo Imbert, dictó prisión preventiva para cinco de los siete implicados en la muerte del joven de 24 años, David de los Santos, quien falleció luego de es­tar detenido en un desta­camento del Ensanche Na­co.

El capitán David Alberto Rodríguez Rodríguez y el cabo Alfonso Decena Her­nández, cumplirán un año de prisión preventiva en Operaciones Especiales. Mientras que los civiles Santiago Mateo Victoria­no, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Pe­ña, cumplirán un año de prisión preventiva en Naja­yo.

El segundo teniente Ger­mán García de la Cruz y el raso San Manuel González García o Sari Manuel Gon­zález García, cumplirán un año de arresto domiciliario.

Ante la medida los familia­res de David de los Santos se han quedado a las afue­ra del Palacio de Justicia mostrando desilusión y des­acuerdo con la medida im­puesta por el juez Pablo Im­bert.

Insatisfacción

Con lágrimas tanto la ma­dre de David como sus her­manas, manifestaron que están seguras que “los poli­cías mataron a sus parientes y con la medida se les está premiando”.

La defensa de De los Santos aseguró que la medida es injusta y que “enviar a dos policías, incluyendo un ca­pitán, a Operaciones Espe­ciales, es como darle un re­sort”.

También en Santiago

La juez del Tribunal de Atención Permanente del distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de pri­sión preventiva como me­dida de coerción para dos de tres oficiales acusados de propinarle una golpiza que provocó la muerte del pelu­quero Richard Rafael Báez, mientras estaba detenido sin orden judicial.

Giberty Polanco, juez de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San­tiago, impuso la medida contra el capitán Manolo Aquino, encargado de la Di­rección de Investigaciones (Dicrim) del destacamento de Cienfuegos y al segundo teniente Vladimir Joel Suá­rez. Asimismo dispuso el pago de una garantía eco­nómica para el segundo te­niente Manuel de Jesús de la Cruz. La juez Polanco en­tendió que los dos oficiales tienen vínculos suficientes con la muerte de Báez.

CRONO

Creen falta gente culpable de muerte

Elvis Peguero, identifi­cado como cuñado y “al­guien que vio nacer” a David de los Santos, ma­nifestó que los familia­res del joven de 24 años también entienden que se están “encubriendo personas” en el proceso judicial.

“Hay un cabo Ortiz, que le dice a él a mí me gus­tan así grandes y de la cintura pa abajo, yo soy completo. Dónde está ese cabo Ortiz, dónde está Alexis Montero, esa gente no aparecen, es decir que se están encu­briendo; nosotros que­remos justicia pero tam­bién sabemos que hay mucha gente involucra­da que no está aquí”, agregó Peguero.