Rafael Castro

Santo Domingo, RD

El director general de Mi­gración, Enrique García, advirtió que ese organis­mo no tolerará que haitia­nos ilegales continúen en­frentando con violencia a las autoridades para pro­vocar desorden, como lo sucedido ayer en la Ciu­dad Juan Bosch.

En un video colgado en las redes sociales se obser­va a un grupo de haitianos ilegales lanzando piedras y botellas en Ciudad Juan Bosch, contra inspecto­res del Departamento de Control Migratorio, de la Dirección General de Mi­gración que trabajaban en labor de repatriación de indocumentados.

García, al referirse al inci­dente, recordó que no es la primera vez que haitianos indocumentados enfren­tan con violencia a las uni­dades de Control Migra­torio que trabajan en los operativos de detección y repatriación que lleva a ca­bo la institución.

Subrayó el funcionario que ya en otras ocasiones anteriores hubo casos de violencia graves de perso­nal de migración heridos de puñaladas, pedradas y palos durante las redadas de arrestos de los ilegales haitianos.

“Y lamentablemente es­ta mañana (ayer) esos ile­gales se congregaron en una banda y la arremetie­ron con piedra, palo, ma­chetes y otros objetos cor­tantes contra un equipo de

la Dirección General de Mi­gración, el cual al ver la ac­titud violenta de ellos lo que hicieron fue replegarse para evitar una desgracia”, sostu­vo García.

Con respecto al incidente, el funcionario dijo que rei­teraba lo dicho en otras oca­siones, de que migración respeta los derechos huma­nos y el debido proceso de los indocumentados, pero advirtió que no permitirá que les falten el respeto a las autoridades.

Destacó que el organismo tomará carta en el asunto y que el personal regresará de nuevo a la Ciudad Juan Bosch, en los próximos días, a realizar los operativos en cualquier lugar que haya que hacerlo.

“Iremos con la protección y la seguridad debida, a reali­zar la labor que establece la ley”, expresó el director ge­neral de Migración.

Aclaró que el equipo de Control Migratorio acudió al lugar con poca protección militar y policial porque no pensaban que iban a encon­trar en ese sector esa clase de resistencia de parte de los ilegales haitianos.

“Nosotros no daremos ni un paso atrás y no vamos a tolerar de ninguna manera que esas personas en con­diciones de ilegalidad en el país, les falten el respeto a las autoridades de migra­ción”, advirtió el funciona­rio. Precisó que en sinnúme­ro de ocasiones ha reiterado que en el organismo no se permiten cometer acciones y abusos contra los ilega­les haitianos o de otras na­cionalidades. “Y cuando hemos tenido que tomar medidas drásticas contra al­gún empleado que ha viola­do las recomendaciones he­mos tomado las sanciones correspondientes”, dijo.

Deportaciones de haitianos

Las autoridades domi­nicanas han deportado a más de 23,564 ciuda­danos haitianos indocu­mentados, en operati­vos desplegados en todo el territorio nacional in­cluyendo los diferentes puntos fronterizos du­rante el primer trimestre del 2022.

Cantidad de deportados

La mayor cantidad de deportaciones fueron en marzo, con 8,466; se­guido de febrero, con 7,940; y enero 7,158.

Deportaciones

