Destinarán 1,900 millones para proyectos de jóvenes

El gobierno colocará RD$1,900 millones para el financiamiento de pro­yectos de emprendimien­tos que sean liderados por jóvenes dominicanos, in­formó ayer el presidente Luis Abinader.

“Este proyecto es pa­ra ustedes, para los jóve­nes; para que no tengan temor de que les dirán que no, que no digan no yo no voy a ir porque me van decir que no; es un proyecto para que con­fíen y por eso necesita­mos que ese proyecto va­ya de boca en boca por las vías digitales”, expre­só Abinader al encabezar un encuentro con jóve­nes emprendedores.

El ministro de Juven­tud, Rafael Féliz, expli­có que desde el Fondo Es­pecial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se otorgarán 200 millones de pesos para proyectos agrí­colas, con tasas desde 5% anual.

Desde el Consejo Nacio­nal de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Me­diana Empresa (Promi­pyme) darán 500 millones de pesos con una tasa de un 8% anual con fines indus­triales y 12% anual a título personal.

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) dispondrá de 500 millones de pesos para proyectos de desarrollo que contengan un componente tecnológico a una tasa desde 7% anual.

Por igual el Banco de Re­servas reservó 700 millones de pesos con una tasa desde 10.25% anual, fija por seis meses.

“Además de que se im­pactarán 20,000 jóvenes en capacitación y acompaña­miento, gracias al apoyo de instituciones educativas, de emprendimiento, de uni­versidades y otras impor­tantes instituciones públi­cas y privadas. Y hay que recalcar también que, es­te Laboratorio de Empren­dimiento, es una novedad que creará varias empresas y negocios que, a su vez, ac­tivará la empleomanía de los sectores donde estos se establezcan”, agregó Féliz durante su discurso.

El funcionario manifes­tó que ese proyecto es de alcance nacional que bus­ca impactar jóvenes sin im­portar clase social ni proce­dencia.

“A través de Ferias de Fi­nanciamiento en Apoyo al Emprendimiento Juvenil, llevaremos oportunidades a todos los puntos geográfi­cos del país, porque todos y todas, sin importar estrato social o lugar de residencia, son importantes y merecen las mismas oportunidades de progreso”, agregó el ti­tular del Ministerio de la Ju­ventud.

Otros proyectos

El jefe de Estado indicó que esto solo forma par­te de varios proyectos que se encuentran destinados a mejorar la inserción de la juventud en la producción nacional.

Abinader señaló la “me­jora” del sistema que se utiliza para otorgar las be­cas a nivel nacional y que lleguen hasta dónde “de verdad se necesitan”; ade­más señaló que se encuen­tran en planes la construc­ción de otros tres centros del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) además de destacar el de­sarrollo de las amplia­ciones de la Universidad Autónoma de Santo Do­mingo (UASD) en diferen­tes localidades del país.

“En resumen, estamos haciendo todos los esfuer­zos por mejorar las condi­ciones de nuestros jóvenes en todo el país. Y el inicio de este proyecto es una muestra más de que es­tamos cumpliendo con la palabra dada. Mi compro­miso como Presidente de la República es velar por el fiel cumplimiento de la Ley 49-00 General de la Juventud, que expresa cla­ramente cuáles son las as­piraciones de nuestro país para con los más jóvenes”, afirmó.

Al acto asistieron el ad­ministrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra; el gerente de Bandex, Juan Mustafá, y el director del FEDA, Hecmilio Galván

