Ministro de la Juventud apuesta a programas para emprendedores

JHANGEILY DURÁN

Santo Domingo, RD

Arropado por un ambiente de restablecimientos y cambios, la nueva administración del Ministerio de la Juventud (MJ), con Rafael Féliz García a la cabeza, compartió detalles sobre su propuesta del “Laboratorio de emprendimiento y políticas del primer empleo joven”, que trae consigo cuatro programas que beneficiarán a la juventud dominicana.

García conversó al visitar el despacho del director de Listín Diario, Miguel Franjul, sobre esas cuatro propuestas que fueron diseñadas partiendo de las necesidades diferenciadas que tiene el joven dominicano en materia de emprendimiento.

Construir un negocio propio no es una tarea fácil en el país, por esa razón el ministro puntualizó dos problemas principales que tiene el joven al tener la intención de emprender su sueño.

El primero se centra alrededor de las dificultades que tienen los jóvenes para obtener un crédito bancario, y el segundo es que no cuentan con la asesoría ni el acompañamiento técnico para formular un buen plan, y sobre todo que sea factible para poder materializar su negocio.

“Por esos dos grandes temas es que un alto porcentaje de los emprendimientos antes del año, o incluso antes de los seis meses, fracasan”, dijo García con firmeza.

A raíz de esas vicisitudes el funcionario planteó dos líneas estratégicas que ayudarán al joven dominicano.

Una de las soluciones es la asociación del Ministerio con cuatro entidades bancarias entre ellas, el Banco de Reservas, el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

Línea de crédito

Por su parte, el Banco de Reservas confirmó un presupuesto de 700 millones de pesos aprobados a una tasa de un 10.25% para proyectos de emprendimiento juvenil a nivel nacional.

“Gracias a esto podremos incluir a todos los jóvenes a lograr obtener un crédito, ya que no son todos los jóvenes que pueden acceder a uno, al contrario, estos representan una minoría, los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad lo que hacen es ir donde el amigo del barrio que presta a un 20% y no anual, sino mensual y eso no es factible”, añadió García.

En materia tecnológica entrará Bandex, quienes le ofrecieron a ese ministerio a una tasa de siete por ciento, 500 millones de pesos otorgados especialmente para proyectos tecnológicos.

Asimismo, el acuerdo del FEDA con el MJ les brinda a los jóvenes interesados en proyectos agropecuarios y agricultores la oportunidad de acceder a un crédito, sin necesidad de poseer una titulación de tierra.

“La realidad de los jóvenes del país y de los campos en sentido general es el tema de la titulación, la mayoría de los campo, salvo a ciertas excepciones, lo que tienen es el acto de compra venta que tuvo el abuelo hace muchísimos años, que en muchos casos no sirve, y este convenio entre el ministerio y el FEDA lograran acceder sin necesidad de título”, expresó el también sociólogo, Rafael Féliz.

El FEDA ofreció 200 millones de pesos, de los cuales el ministro aclaró que 100 millones serán para proyectos agropecuarios y otros 100 millones específicamente para jóvenes que no tienen tierras y desean iniciar proyectos canículas en el patio de su casa.

Además de los programas de agricultura, agropecuaria y tecnología, el ministro también pensó en los jóvenes comerciantes de negocios populares, tales como: barbería, salón de belleza, cafetería, taller de mecánica, etc. Ahí es donde entra el papel de Promipyme, entidad que servirá de mediador para la solicitud de créditos de esos jóvenes.

Capacitación

La estrategia que lleva a cabo el ministro de la juventud no solo tiene como foco ayudar a los jóvenes emprendedores económicamente, sino que también busca darle todo el acompañamiento técnico para que su idea sea viable.

Para lograr esa capacitación en los jóvenes, la semana pasada el funcionario se reunió con 52 instituciones de educación superior y con los cinco presidentes de asociaciones de rectores que tienen programas de emprendimiento dentro de sus universidades.

SEPA MÁS

Tipos de proyectos internacionales.

García dijo que dependiendo el tipo de proyecto, el joven emprendedor podría tener unos guías especiales, por ejemplo desde Israel, para que así puedan dar el seguimiento de esas ideas, incluso aplicar a unos fondos no reembolsables de US$10,000 para su emprendimiento.

Ente articulador

Además significó que su objetivo no se centraba en “duplicar funciones”, sino en cumplir el rol como órgano rector de las políticas de juventud y ser es ente articulador de todo el ecosistema de formación de emprendimiento juvenil que tiene la República Dominicana.