Con 108 años asegura que vejez solo está en la mente

Ricardo Santana

Santiago, RD

Santurnino Peña (Don Satu), como se le conoce en su paraje del municipio Luperón, provincia de Puerto Plata, rodeado de algunos de sus hijos, sus nietos, biznietos, tataranietos y chors, cumplió 108 años de edad y proclamó que se siente tan fuerte como en su juventud plena a los 20 años.

Piensa que una persona de 70 a 75 años es joven aún y critica que haya gente se consideran viejas desde antes de cumplir los 65 años.

A ese respecto, refiere que a sus 108 años se siente más joven que antes y, a su vez, descartó que con el paso de los años los hombres comiencen a experimentar falta de erección, porque todo depende del estado de ánimo, salud y alimentación.

Exhorta a las personas a cuidarse, ahorrar energía en el organismo y tener una buena alimentación.

Nacido el 11 de mayo de 1914, en el paraje Blanco del municipio Luperón, Don Satu, quien además es tamborero, el día de su natalicio bailó merengues de Yoyito Cabrera, Guandulito, Fefita la Grande, Tatico Henríquez y de otros merengueros típicos, que es su música preferida.

Su natalicio de 108 años lo celebró rodeado de su esposa Isabel Plácido, de 89 años de edad, quien está en silla de ruedas, así como de allegados y vecinos, en el sector Los Coquitos, provincia Puerto Plata.

Entretiene a sus familiares, contando historias reales y de misterios propias de su época de juventud, además de que sus anécdotas son muy llamativas.

Cuenta que en su juventud trabajó como zapatero y cobrador de guaguas del transporte público en la ruta Santiago-Puerto Plata, entre otros oficios.

Fue tamborero

A ese respecto, refiere que fue tamborero de música típica, de la que insiste, es su pasión.

Y con satisfacción relata que acompañó como tamborero en importantes fiestas a ese gran exponente de la música típica dominicana, Tatico Henríquez.

Relativa, no es perfecta

Aduce que no hay juventud perfecta, porque es relativa, al expresar que para él a sus 108 años de edad, una persona de 70 a 75 años es joven, de 60 a 65 los considera muchachos o muchachas, de 40 a 60 jovencitos, de 35 a 50 muchachitos o muchachitas, y de 30 para abajo simplemente para él no han nacido.

No cree en la monotonía, porque es de los que piensan que en la vida se puede hacer de todo, pero con moderación, porque los extremos todos son malos.

Exhorta a vivir con alegría y armonía con las demás personas, no meterse en la vida de nadie, no envidiar a los demás, alegrarse del progreso de los otros y tratar de ayudar hasta donde se pueda a los tienen problemas, no hacer daño a nadie, porque es el secreto de la juventud eterna.

A la humilde y discreta celebración del cumpleaños, don Satu llegó acompañado de su esposa de 89 años, a la cual considera que está joven, en comparación con su edad. Pero también llegó con una nueva tambora, con la que deleitó a los presentes.

CIFRAS

14 hijos.

Peña ha procreado 14 hijos, son ellos Daniel, Carmen, Víctor el Cacú, Benito, Juliana, Jobita, María Altagracia, Lilian, María Teresa, Elena, Gladis, Chiche, Selenia, Esperanza, Viva, Mirian, Joselito, Esmeralda, Mayi y Jesús.

Otros.

Tiene, además, 45 nietos, 25 biznietos, 16 tataranietos y varios chors, así como otros descendientes. Exhorta a los jóvenes alejarse de los malos vicios, trabajar y estudiar, porque es la mejor forma de salir hacia adelante y vencer las adversidades.