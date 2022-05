Cancino Adentro, un lamento colectivo por falta de agua

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Hoyos, quejas e indignación son parte del recibimiento colectivo del sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este (SDE), desde cualquiera de sus vías de acceso.

Dentro de las principales dificultades que coartan el crecimiento de la comunidad sus residentes señalaron la escasez del servicio de agua potable como la más apremiante.

“Estamos pensando tirarnos a la calle, de verdad que sí, porque nos la han puesto difícil con lo que es el agua”, expresó Isidro Frías, un líder comunitario.

Moncho, como dijo le conocen en la comunidad, explicó que para darle solución a la carencia del preciado líquido la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) inició un proyecto en dos fases hace algunos meses.

“El proyecto tiene dos partes. Hay una parte que está del lado del sector Paraíso y otra La Antena. En aquel lado lo del agua va excelente, pero de este lado faltan muchísimas calles por tuberías”, detalló.

Asimismo, Frías indicó que en la zona algunas personas cuentan con bombas sumergibles y se dedican a distribuir agua por un monto de 350 pesos mensuales. Según el dirigente comunitario, se trata de “un negocio”. “El agua la mandan por partes, pero hay muchas partes que no llega, no se si la tienen entaponada”, agregó.

Contrario a Isidro Frías, Omar Ortiz, otro lugareño, expresó que desde antes de que se iniciara el proyecto de la CAASD él sí recibía el servicio de agua, pero no de forma abundante.

En ese sentido, favoreció que se intente mejorar el suministro con la instalación de nuevas tuberías, aunque criticó que la entidad aún no haya concluido los trabajos, dejando en su lugar calles intransitables por las intervenciones.

Inviabilidad de calles

Precisamente esa problemática fue la que resaltó José Esteban Inoa, un comerciante que junto a sus vecinos y representantes de organizaciones comunitarias tuvieron que improvisar una especie de badén, a base de cemento y piedras, para que los vehículos pudieran cruzar.

“Nosotros mismos, recolectando de nuestro dinero, fue que construimos ese badén porque por ahí no se podía pasar. Aquí estas calles tienen los vehículos desbaratados”, manifestó Inoa, que ya tiene 30 años viviendo en Cancino Adentro.

De acuerdo con las declaraciones del comerciante, el ingeniero de la obra “se desapareció y dejó eso así (refiriéndose a que está inconcluso)”.

“Eso es can, can, can, cada vez que pasa un carro”, interrumpió Silvio Muñoz, un ciudadano que se encontraba en el colmado de Inoa.

Muñoz precisó que el fenecido exalcalde de SDE Juan Concepción de los Santos fue el que bacheó las calles y que ahora “se olvidaron de ellas”.

La basura

Por otro lado, algunos de los consultados, durante un recorrido realizado por un equipo de Listín Diario eneste sector, afirmaron que tienen “serios problemas” con la recogida de los desechos sólidos.

“El cañero (como se le conocía al anterior incumbente del ayuntamiento, Alfredo Martinez) hizo más que éste (Manuel Jiménez) y lo sacaron por malo”, subrayó Muñoz. En tanto, Isidro Frías dijo que el camión de la basura pasa “cuando se sueña que va a llover”, por lo que justificó que la gente la tira en las esquinas porque no puede almacenarla en sus casas.