Estudiantes de inglés por inmersión de La Victoria exigen el retorno a las clases

María Tejada Lorenzo

Santo Domingo, RD

Los estudiantes del programa de inglés por inmersión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), del sector La Victoria-Parroquia San Antonio de Padua, denunciaron que tienen más de un mes sin recibir las clases debido a una huelga de parte de los maestros por un aumento salarial.

Charlotte Mora, vocera del grupo, expresó que este problema está perjudicando a las nuevas generaciones que quiere aprender un segundo idioma.

"Ningún otro centro quiere aceptar otro estudiante porque tienen sus grupos completos. Necesitamos que se nos lleve a otro lugar o que se le pague a los profesores lo que exigen", enfatizó.

Además, indicó que una beca para estudiar en este programa es algo muy difícil de conseguir por el cupo limitado que posee, razón por la que "no pueden perder más tiempo".

"Este mes que tenemos perdido no se puede recuperar. El programa termina en noviembre y si no aprendemos nada, no hay vuelta atrás", destacó Mora.

Dijo que de los 30 estudiantes que hay aproximadamente,a ninguno de ellos la directiva le ha dado respuestas de la solución al problema.

"Tenemos aspiraciones de salir del país, necesitamos retomar nuestras clases", expresó la vocera.

Por su parte, Roberto y Frederick Almánzar dijeron que los demás centros de Inglés por inmersión si se están dando clases y a ellos los dejaron a su suerte.

"Queremos que nos escuchen y que llegue a las autoridades competentes. Necesitamos aprender inglés. Queremos un país bilingüe", agregaron.