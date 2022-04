Afectados en incendio canal TV tuvieron que ser asistidos por allegados por tardanza del 9-1-1

Jazmín Díaz y Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

Mientras salían del edificio, varios empleados con quemaduras graves y leves, así como residentes del Ensanche Naco, procedieron a llamar a las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 para que brindaran primeros auxilios a los afectados durante el incendio de un canal de televisión en la capital, sin embargo aseguran que duraron mucho para llegar.

De acuerdo con Ángel Puello, director del Canal del Sol, el 9-1-1 tardó en llegar y fueron los mismos ciudadanos quienes en sus medios de transporte llevaron a las víctimas del siniestro a diferentes hospitales de la capital.

“Lo más difícil es ver a una persona ahí sentada, quemándose y diciendo ¡Dios mío, no me quiero morir! y tú no poder hacer nada”, expresó Puello, con nerviosismo.

Puello dijo que desconoce los motivos de la tardanza de las unidades, pero entiende que se debe evaluar, ya que en situación de emergencias los segundos cuentan y hacen la diferencia entre la vida y la muerte.

Explicó que emitirá un comunicado para aclarar los detalles sobre lo ocurrido en la televisora.

Una de las personas que asistió a los quemados, Wilson Medina Encarnación, dijo que las unidades que llegaron del 9-1-1 sólo pudieron asistir a uno de los heridos, ya que los demás se fueron por sus medios debido a la tardanza del sistema.