Despega Feria del Libro con mucha gente, pero marcada por el retraso

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

Ayer, la vigésima cuarta Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD), que en esta ocasión se desarrolla en la Ciudad Colonial, despegó y cientos de ciudadanos acudieron para llevarse algunos libros, compartir en familia y divertirse.

Sin embargo, el montaje de la Feria mostraba retraso con los más de 145 quioscos de esta entrega, que no estaban debidamente preparados con los libros.

Lonas blancas dobladas en el piso, paquetes de cinchos de plástico o "tairrá" y pedazos de madera dentro de los quioscos, libreros vacíos, libros en cajones uno encima de otro y los vendedores atareados fue la atmósfera que se vivió a lo largo de la calle Las Damas y dentro de la Fortaleza Ozama, centro de la celebración, que será hasta el 2 de mayo.

“Me ha parecido muy bien, pero decía que era a partir de las 9:00 de la mañana y mira la hora que es (11:53 a.m.) y no todo está organizado. Hay muchos lugares que todavía no están listos y en lo poco que he entrado todavía están organizando”, dijo a la prensa Ruth Mariel, quien desde que la Feria abrió sus puertas entró para adquirir nuevos libros y para conocer otros.

Similar fue lo que comentó Wilmer Guzmán, de 21 años, manifestando que la FILSD lo sorprendió porque pensó que iba a estar un poco más avanzada con la organización de los libros en el primer día, ya que los dominicanos llevan esperando la actividad un largo tiempo.

También, Elida Almonte, expresó que el montaje de este año “se ha demorado”.

Luego de la suspensión del evento de 2020 por el impacto del Covid-19 en el país y la realización de manera virtual de la edición de 2021, por las mismas razones; la vigésima cuarta Feria Internacional del Libro (FIL) en Santo Domingo tendrá a su disposición diversos espacios, como aquellos dedicados a Carmen Natalia, la Unión Europea, Autores Dominicanos, el Área Infantil en el Museo Trampolín, el Ministerio de Educación, la Editora Nacional, la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, la Editorial Bonó, la Editorial Isla Negra, el Politécnico Loyola, la Casa de los Jesuitas, Radio Santa María y la Librería Océano, entre otros.

Conforme vayan concluyendo las labores de adecuación, se irán añadiendo más espacios paulatinamente dijeron las autoridades.

En esta edición, además de la exposición de una variada oferta de libros, se ofrecerá al público una extensa programación para toda la familia, y se aprovechará la belleza y atractivos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo para mostrar la riqueza histórica y cultural del país.

La lluvia le hizo una mala jugada a la Feria

Debido a los efectos de la vaguada que ha impactado en la ciudad durante la última semana, Joan Ferrer, director de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, explicó que se realizaron ajustes para la apertura de los pabellones y casetas ubicados en el recinto ferial.

“La lluvia nos hizo una jugada durante toda la semana, sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos para que esta feria quede definitivamente montada y podamos tener nuestras actividades normales, que los espacios estén funcionando con las charlas, conferencias y demás”, manifestó Ferrer.

Los equipos de montaje trabajan de forma diligente para facilitar la apertura gradual del resto de espacios, cuya primera fase se irá desarrollando en el transcurso del fin de semana indicaron las autoridades.

“En el patio, en la grama tuvimos, incluso, que rellenar con arena porque la Fortaleza estuvo inundada la semana completa, es decir, aquí no se podría trabajar, las condiciones eran muy precarias”, señaló Ferrer.

Vendedores se muestran animados

Los libreros y vendedores en la entrega de esta vigésima cuarta Feria Internacional del Libro (FIL) en Santo Domingo, se muestran muy entusiasmados y contentos.

“Tenemos grandes expectativas, porque todos los amantes de la lectura estaban esperando esto desde hace mucho tiempo y nosotros también queremos compartir con ellos”, dijo Leonardo López de Editorial Océano, en el ajetreo por las más de 15 personas que estaban en su quiosco, uno de los que estaba preparado desde temprano.

Algunos ya realizaron sus primeras ventas y “fue gratificante”, como dijo Antonio, quien tiene un quiosco especializado en revistas que abordan diversas temáticas como espectáculos, videojuegos, tecnología, entre otros.

Editoras y libreros están positivos y se sienten contentos con la oportunidad para transmitir la cultura.

“Nos sentimos contentos con esta oportunidad que se nos da para transmitir la cultura a los dominicanos y estamos muy positivos… Ya vemos a muchas personas asomándose e interactuando con nosotros”, dijo Moraima Núñez.

Estas son las actividades de este domingo

Este domingo 24, será el día de Bulgaria, Chipre y Croacia en la FILSD. A continuación, el programa diseñado para este día, y en el que se invita a la ciudadanía a participar de la fiesta de la cultura y la lectura:

9.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas

Visita guiada a la exposición Carmen Natalia: Mujer del éxodo y el salmo, alma de rebelión.

9:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Charla: Fantasía vs realidad, a cargo de Alcedo Sánchez. Coordinan: Natalí Jiménez (PGR) y Flora Matos (MINC).

9:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Conferencia: Los Comandos Constitucionalistas: Expresiones de poder del pueblo en armas, a cargo del profesor e historiador Juan de la Cruz. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT)

9:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel

Charla: El MESCYT frente a las políticas públicas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, a cargo del Dr. Genaro Rodríguez (MESCYT).

10:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Mesa de escritores del Cibao, a cargo de Omar Messón, Ramón Andrés Acevedo, Ramón Gil y Noé Zayas. Coordina: Cesar Zapata.

10:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Domínico-Alemán Conferencia

Hablemos sobre los zombis en la literatura, a cargo de Mildred Rodríguez y Jonás Sánchez.

10:00 a.m. Calle Sánchez 204: Centro de Estética Jarico Jaspe (Programa La Cafetera) Conferencia

Relatos de los héroes anónimos de la Revolución de Abril de 1965, a cargo de Tirson Medrano.

10:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel

Ciclo cortometrajes infantiles - Francia. Coordina: Cinemateca Nacional.

10:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Arzobispo Meriño, Esq. Mercedes

Presentación de libro Pepe no es un nombre común, de Chichi Pérez. Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

10.00 a.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas

Performance en torno al poema de Carmen Natalia Llanto sin término por el hijo nunca llegado (1959), a cargo del Teatro Otoño, dirigido por Margaret Sosa.

10:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Reconocimiento al tallerista del día: Máximo Vega, del taller literario Narradores de Santiago. Lectura del taller literario Narradores de Santiago, a cargo de Inocencia Vega.

10:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas

Conversatorio: La miseria como representación de la tragedia en el personaje Juvencio del cuento No me mates de Juan Rulfo, a cargo de Bladimir Ramos.

10:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Taller: Verso a verso, poesía, a cargo de Hermes de Paula.

10:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios

Cuentacuentos.

10:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Panel

El discurso constitucionalista en los documentales sobre la Guerra de abril de 1965, a cargo de Reina Rosario, Alejandro Paulino y Álvaro Camaño. Modera: Gerardo Roa. Coordina: Ibeth Guzmán.

10:00 a.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Conversatorio y proyección de la webserie Te llamamos, a cargo de Robelitza Pérez.

10:00 a.m. Feria Infantil - Centro Cultural de España Cuentacuentos

Te lo cuento en versos, a cargo de Yolanda Castaño.

10:00 a.m. Feria Infantil - Salón Información - Museo Trampolín

Puesta en circulación del libro El camino de Chompis, de Rosa María Ares.

10:00 a.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME)

Encuentro y firma de libros con Erick J. Mota (Cuba), autor del libro Memorias del mar de Dirac.

10:00 a.m. Pabellón de Ciegos y Sordos

Panel: Ventanas de forja: el libro accesible en la República Dominicana, Acuerdo de Marraquech y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Camila Payano. Literatura SOS: la enseñanza de literatura en secundaria, Ana María Rodríguez.

10:00 a. m. Feria Infantil - En todas las áreas del Museo Trampolín

Participación de Jenny Ballenita entregando alcancías y compartiendo con los niños. Organiza: Voluntariado Banreservas.

11:00 a.m. Pabellón de Talleres Literarios

Lectura de los talleres literarios Escalera de Papel, de La Romana; Juan Félix Pepén, de Higüey, y Árbol Invisible, de Tenares.

11:00 a.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Domínico-Alemán

Conferencia: El nacimiento del héroe en la ficción especulativa, a cargo de Rodolfo Báez.

11:00 a.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Charla: Movimientos sociales en República Dominicana: del campamento en Los Haitises a la Marcha Verde, a cargo de Ángel García. Coordina: Viceministerio de Desarrollo, Innovación e Investigación Cultural (MINC) y Ministerio de la Juventud.

11:00 a.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Arzobispo Meriño, Esq. Mercedes

Puesta en circulación del libro La noria, de Ahmel Echevarría.

11:00 a.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Conversatorio: Clubes de lectura como estrategia de fomento, con Valeria Correa Fiz (España) y Keyla González (RD).

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas

Conversatorio: Memoria y legado literario de Otto Oscar Milanese, a cargo de Rannel Báez, Virgilio López Azuán y Apolinar Medrano.

11:00 a.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Panel: Tendencias en la investigación lingüística y literaria: propuestas y perspectivas, a cargo de Orlando Muñoz, Merlyn de la Cruz y Mariví Núñez. Modera: Gerardo Roa.Coordina: Ibeth Guzmán.

11:00 a.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios

Taller de reciclaje.

11:00 a.m. Pabellón de Ciegos y Sordos

Panel: Desafíos temáticos de podcast de jóvenes, Los Búhos Podcast (Jóvenes con discapacidad visual de República Dominicana).

11:00 a.m. Feria Infantil - Museo Trampolín

Teatro: El secreto de Kawasaki. Teatro Arcano. De Mayra Montaño.

11:00 a.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras - Museo Trampolín

Taller: La tetera elegante, a cargo de Lauristely Peña Solano.

11:00 a.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro

Taller: Entintado para cómic, a cargo de Elkys Nova.

12:00 m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Puesta en circulación de los libros La tiranía de Eros y otros cuentos premiados (varios autores/ Premio Joven de Cuento 2020) y Conejos & bastones, de Víctor Andrés de Óleo (Premio Joven de Cuento 2021).

12:00 m. Talleres Literarios

Homenaje: Pedro Carreras Aguilera: el legado de un hombre inmenso, a cargo del taller literario Francis Livio Grullón (Salcedo).

12:00 m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Presentación artística: Vuelo de mariposas. Letra y música de Isabel Collado, arreglo del maestro Leini Guerrero, director de Investigaciones de la Facultad de Artes de la UASD.

1:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Te invito a leer conmigo, por Ariel Santana.

1:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana

Declamación poema de Versainograma a Santo Domingo de Pablo Neruda. Proyección de imágenes de la Revolución de Abril y canciones comentadas, de la Dra. Máxima Hernández y la cantautora Isabel Collado. Proyección imágenes de abril de 1965.

1:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios

Taller de dibujo infantil Pintando mis derechos.

2:00 p.m. Parque Colón

Teatro cocolo danzante (Los Guloyas. Recorrido por todo el recinto ferial). Representación Wild Indian.

2:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Domínico-Alemán

Conferencia: La ciencia ficción en el cine, a cargo de Moisés Santana Castro.

2:00 p.m. La Cafetera

Recital de poemas a cargo de Jorge Pérez (Don Pueblín, el poeta de la patria).

2:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Mi libro preferido de José Saramago, a cargo de Ubaldo Rosario.

2:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Festival Altavoz Caribe 2022 - Taller: Cuerpo-Slam: El Caribe y su natural slam, a cargo de Yaissa Jiménez. Organiza: Poetry Slam ErreDé.

2:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Charla: Residuos y cultura de reciclaje, a cargo de Ana Abreu Ortiz y Juan Fernando Santana. Coordina: Fundación de Saneamiento Ambiental de La Zurza.

2:00 p.m. Pabellón para Ciegos - Museo Policial

Clases de braille para videntes.

2:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro

Encuentro con Ángel de la Calle.

2:00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte

Cómo autopublicarse en los Estados Unidos. Participan: Angy Abreu, de Dominican Writers, y Ariel Vargas.

2:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Presentación del monólogo Mujeres de Abril, de Dinorah Coronado, a cargo de Teatro Coronado.

3:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Presentación de los libros A la intemperie de Basilio Belliard, Cosmolingüística: Discurso, ideología y cine de Gerardo Roa, El narratario en Mudanza de los sentidos de Inés García.

Coordina: Editorial Isla Negra.

3:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel

Presentación del libro Luces y sombras de una mujer valiente, de Biannyi Peguero.

3:00 p.m. La Cafetera

Lectura del poemario Alegoría del ser, del poeta Sandy Genao.

3:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Conversatorio: El escritor que trabaja, con Andrés Mauricio Muñoz (Colombia).

3:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea

Charla: Conociendo Europa.

3:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Presentación del libro La estirpe del polvo. La verdadera historia de un héroe, de Jonás

Sánchez Paulino (Premio Joven de Novela 2021).

3:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Arzobispo Meriño, Esq. Mercedes

¡Bienvenidos a Alcanfores! Maratón de lectura.

3:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas

Colectivo de escritores banilejos: recital poético a cargo de Partenio Peña y Raúl Montero.

Coordina: Natacha Féliz Franco.

3:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Lectura del taller literario René del Risco Bermúdez. Coordina: José Arredondo.

3:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro

Conversatorio: ¿Arte y tecnología son cosas separadas? por Guillermo M., con Eduard Severino, Andrés de la Calle, Jonathan Smith y Eduardo Hernández.

3:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Conversatorio: Sobre los héroes y heroínas de Abril, a cargo del Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño Deñó. Organiza: Miguelina Crespo.

3:00 p.m. Feria Infantil - Área de Pícnic, Museo Trampolín

Taller de pintura Pontier. 3:00 p.m. Feria Infantil - Área Información - Museo Trampolín Cuentacuentos, a cargo de Taína Almodóvar. Organiza: Voluntariado Banreservas.

3:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de Poesía Hablada - Calle El Conde

La calle será la calle: recitales con megáfono en las esquinas de la Ciudad Colonial, a cargo de los invitados internacionales del festival. Organiza: Poetry Slam ErreDé.

4:00 p.m. Pabellón Talleres Literarios

Conferencia: La muerte como tema literario, a cargo de Ólfir Alexánder Guzmán

4:00 p.m. Centro Cultural de España

Micrófono abierto. Coordinan: Gubla Librería y Biblioteca Libre. Juego: Dime qué lees y te diré quién eres. Coordina: Gubla Librería.

4:00 p.m. La Cafetera

Presentación del poeta Jorge Peña.

4:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE) - Centro Domínico-Alemán

Panel-Conversatorio: Prietopunk, la nueva ola del afrofuturismo caribeño, a cargo de Erick J. Mota (Cuba), José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba), y Malena Salazar Maciá (Cuba). Coordina: Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE).

4:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Charla: Emprender siendo empleado, a cargo de Alex Ogando.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información - Museo Trampolín

Cuentacuentos, a cargo de Clara Luza Lozano.

4:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras - Museo Trampolín

Taller: La tetera elegante, a cargo de Lauristely Peña Solano.

4:00 p.m. Feria Infantil - Museo Trampolín

Teatro: Bodas de Papel. Directora: Mildred de los Santos.

4:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Charla: El impacto de los programas de becas nacionales e internacionales en el desarrollo de la República Dominicana

4:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel

Puesta en circulación del libro Esquicio del vuelo. Antología poética personal (2019-1984), de José Mármol. Coordina: Últimos Monstruos Editores (UME).

4:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas

Presentación del libro Sahara, de Farah Hallal, a cargo de Mónica Volonteri.

4:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Arzobispo Meriño, Esq. Mercedes

Coloquio: Pedro Peix: su obra y su trayectoria, a cargo de Tony Raful, Andrés L. Mateo y Carlos Sangiovanni. Modera: Patricia de Moya. 4:00 p.m. Pabellón del Cómic - Plaza Pellerano Castro Dibujo en vivo, a cargo de Elkys Nova.

4.00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte Taller: Tejiendo realidades. Taller de tejido colectivo en torno a la literatura de Rita Indiana, con Milena Volonteri y Joel Bordas.

4:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea

Taller de dibujo infantil Pintando mis derechos.

4:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana Charla: El pueblo de Abril, construcción de su identidad, a cargo de Luisa Navarro (UASD).

4:00 p.m. Teatro Guloya

Teatro: Evangelina Rodríguez. Teatro Coronado. Directora: Dinorah Coronado.

4:00 p.m. Plaza María de Toledo

Teatro de calle: El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún. Dirige: Maricris Ovalles.

5:00 p.m. Museo de las Casas Reales

Presentación del libro Diccionario biográfico de residentes de la Cuenca del Caribe (1590-1620), de Luis Rafael Burset Flores. Coordina: Archivo General de la Nación.

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME)

Encuentro y firma de libros con Luis Martín Gómez, autor del libro Ana, la princesa y otros cuentos premiados.

5:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas

Presentación del especial para televisión Presencia y voz, de Maricusa Ornes.

5:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Conversao literario con Erick Mota (Cuba). Modera: Esperanza Rodríguez Guerrier

@librosamoralibros (bookstagrammer)

5:00 p.m. Espacio Bonó - Casa de los Jesuitas

5:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios

Presentación del libro Sentido policíaco, de Edwin Solano. Coordina: Amargord Ediciones.

5:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Museo Arzobispo Meriño, Esq. Mercedes

Peix visto por… Bladimir Ramos.

5:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Taller: Elementos a tomar en cuenta para escribir sonetos y décimas de calidad, a cargo de

Miguel Contreras.

5:00 p.m. Auditorio - Centro Indotel

Charla: 5 acciones para convertirte en un docente de clase mundial, a cargo de Nicol James (Colectivo A90D).

5:00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte

Conversatorio sobre la novela El vaivén de las horas, de Jhak Valcourt, con el autor y Gordimy Jean.

5:00 p.m. Estand de Últimos Monstruos Editores (UME)

Encuentro y firma de libros con Greg Pérez, autor del libro Estación 47 (relatos de horror).

5:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Conversatorio: El cine, la literatura y la rentabilidad, con David Toscana (México) y

Rodolfo Báez (RD).

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Información - Museo Trampolín

Puesta en circulación del libro Soy Chita y no me escondo, de Yuan Fuei Liao.

5:00 p.m. Feria Infantil - Salón Freddy Beras - Museo Trampolín

Puesta en circulación del libro Pollo Cojo, de Niurca Herrera.

5:00 p.m. Feria Infantil - Área de Pícnic - Museo Trampolín

Lectura con familia / Proyecto USAID Leer.

5:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana

Recital poético: Escríbele y declámale un poema a las heroínas y héroes de la Revolución

Abril de 1965, a cargo de académicos de varias universidades. Coordina: Abril Troncoso.

6:00 p.m. Museo de las Casas Reales

Conferencia magistral: Confluencias entre historia y novela, a cargo de J. J. Armas Marcelo (España).

6:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea - Capilla de los Remedios

Presentación del libro A los delincuentes hay que matarlos, de Rosa Silverio.

6:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Ciclo de Formación Literaria, a cargo de Ángela Abreu (Dominican Writers)

6:00 p.m. La Cafetera Performance: Acuérdate de Abril, a cargo de Maribel Rodríguez.

6:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Conversatorio: Viaje al interior de la cuentística dominicana contemporánea, a cargo de Omar Messón, Víctor Saldaña y Ramón Gil. Modera: Rannel Báez. Coordina: Nan Chevalier.

6:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas

Conversatorio: La novela dominicana: perfil histórico, actualidad y perspectivas, a cargo de Justiniano Estévez Aristy, Ofelia Berrido y Frank Núñez. Modera: Avelino Stanley.

6:00 p.m. Pabellón Pedro Peix - Arzobispo Meriño, Esq. Mercedes

Visionado del documental El universo de Pedro Peix, dirigido por Luis Llosa.

6:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Recital: Versos como beijos, a cargo de David Machado (Portugal) y Luis Reynaldo Pérez (RD).

6.00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte

Diálogo de islas, con Michael Bucknor (Jamaica), Rey Andújar y Carlos Vásquez Cruz (Puerto Rico).

6:00 a.m. Auditorio - Centro Indotel

Largometraje: Reinbou - República Dominicana. Organiza: Cinemateca Nacional.

6:00 p.m. Ruinas de San Francisco

Bonyé en concierto.

6:00 p.m. Sala de Universidades - Academia de Ciencias de la República Dominicana

Charla: Divagando con el COVID-19 durante el confinamiento, a cargo del Dr. Miguel Sang

Ben. Coordina: INSUDE.

6:00 p.m. Teatro Guloya

Teatro: Evangelina Rodríguez. Directora: Dinorah Coronado.

7.00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas

Conferencia: La Victoria (1992) de Carmen Natalia, la novela que inmortaliza la vida

mediante el arte, a cargo de Sheila Barrios Rosado (Puerto Rico).

7:00 p.m. Centro Cultural de España

Conferencia: Bordes de la Capital: Santo Domingo, entre Rita Indiana y Frank Báez, a cargo

de Miguel de Mena.

7:00 p.m. Pabellón de la Unión Europea

Recital: Poesía a dos bandas, a cargo de Hermes de Paula (RD) y James Noel (Haití).

7:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos - Casa de los Jesuitas

Conversatorio: Memoria y legado literario, Manuel Salvador Gautier, un arquitecto en la novela dominicana, a cargo del Grupo Mester de Narradores.

7:00 p.m. Pabellón de la Asociación Dominicana de Ficción Especulativa (ADFE)- Centro Domínico-Alemán

Ciclo de conversatorios “Tú, el autor inmortal”: El Advenimiento y otros textos de ciencia

ficción, a cargo de José Miguel S. Gómez, alias Yoss (Cuba). Modera: Markus Edjical.

7:00 p.m. La Cafetera

Conversatorio con el escritor Emil Matos.

7:00 p.m. Sala Isla Negra - Fundación Dominicana de Desarrollo

Conversatorio: Devorando a lo Caribe, entre Rita de Maeseneer (Bélgica) y Emiliano

Becerril Silva (México).

7:00 p.m. Casa de Teatro

Memoria Local presenta: Homenaje póstumo a José Delmonte Peguero, Julio de Windt y

Margarita Copello viuda Rodríguez, con José Enrique Delmonte hijo, Kin Sánchez y

Margarita Mitrov. Coordina: Manuel Betances.

7:00 p.m. Sala de Negocios - Centro Indotel

Conversatorio: Escuelas de escritura creativa como opción, a cargo de Emilio del Carril

(Puerto Rico) y Héctor Santana (RD).

7:00 p.m. Casa de Teatro

Teatro: La Odisea. Teatro Alternativo. Directora: Lorena Oliva.

7:00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte

Inimaginado. Lectura y conversación con el escritor boricua Carlos Vázquez Cruz.

7:00 p.m. Espacio Joven - Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP)

Noche de cortos estudiantiles.

7:00 p.m. Festival Altavoz Caribe 2022 de Poesía Hablada - Parque Duarte

POXEO 10 aniversario. Participan pasados finalistas y ganadores. Jurados: Michelle Ricardo

(RD), Comikk MG (México), Laura Contreras (Costa Rica), Cynthia Schnukiputzi (México)

y Fernando Pineda (Guatemala). Invitada musical, Luz de Cuba (Cuba).

7:00 p.m. Teatro Las Máscaras

Teatro: Las tres hijas de su madre, versión libre. Teatro Las Máscaras. Directora: Germana Quintana.

7:00 p.m. Museo de las Casas Reales

Conferencia magistral: Editar la vida. 30 años de Isla Negra, a cargo de Carlos Roberto

Gómez.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

Lectura del colectivo Jacques Viau. Coordina: Berthoni Richeliu.

8:00 p.m. Reloj de Sol

Teatro de calle: Prometeo en llamas, de Leonel Garabito (basada en Prometeo encadenado).

8:00 p.m. La Cafetera

Presentación musical a cargo del legendario músico y escritor Manuel Scott.

8:00 p.m. Pabellón de Talleres Literarios - Escuela Nacional de Artes Visuales

ectura del colectivo Jacques Viau. Responsable: Berthoni Richeliu.

8:00 p.m. Tribuna Libre - Parque Duarte

POXEO. Coordina: Poetry Slam ErreDé.

8:00 p.m. Pabellón Carmen Natalia - Centro Cultural Banreservas

Conferencia: Carmen Natalia: actual y perdurable. La brillante narradora de La Victoria, a cargo del Dr. Manuel Matos Moquete (UASD).



9:00 p.m. Cierre de la Feria