Ministro de Educación presenta nueva propuesta salarial a maestros

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación (Minerd) se reunieron con el fin de llegar a un consenso para dar cumplimiento al acuerdo firmado el pasado 30 de junio del 2021.

La reunión, que se realizó a puertas cerradas, inició a las 3:00 de la tarde y se extendió por más de tres horas, sólo se centró en el aumento salarial a los maestros.

Quedó pospuesta para el próximo lunes al mediodía luego de que la ADP se retirara por una hora a ponderar sobre una nueva propuesta a su demanda salarial realizada por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y no regresara a la mesa de discusión.

“Hemos tenido una buena reunión, una reunión positiva y ellos pidieron un receso para ir a analizar y responder a la nueva propuesta del Minerd. Les he estado esperando, pero como no han llegado yo les llamé para preguntar si van a venir y me pidieron que lo dejáramos hasta el lunes”, explicó Fulcar.

Sobre la nueva propuesta, el funcionario de Educación dijo que será muy buena para los maestros.

“La nueva propuesta es bien beneficiosa para los profesores, pero por respeto a la conversación que sostuve con ellos les pido que me permitan reservarme el monto para que lo compartamos el lunes”, expresó.

A su llegada, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, manifestó que el magisterio fue positivo y a escuchar.

Sobre el acuerdo

El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación, Roberto Fulcar, con la presencia del presidente de la Republica, Luis Abinader y consta de ocho temas centrales entre los que se incluyen calidad educativa, ordenanzas y órdenes departamentales, mantenimiento e infraestructura escolar, dignificación docente, concurso de oposición docente, seguridad social (Semma e Inabima), tribunal de la carrera docente y compromisos mutuos.

Establece, además, el compromiso por una educación de calidad, el impulso del modelo educativo, educación para vivir mejor y mejoras significativas en las condiciones de vida y del ejercicio profesional del magisterio.

¿Más protestas?

Por otro lado, Hidalgo aseguró que seguirían con la movilización dependiendo de lo que pasará en la reunión.

“Ya el comité ejecutivo estuvo reunido y ha elaborado la tercera etapa de nuestro plan de movilización y docencia”, dijo.

Manifestaciones

A finales de marzo, la ADP se manifestó pacíficamente en demanda de una mejora salarial y decenas de padres y alumnos realizaron marchas hacia la sede de la ADP en reacción a la detención de la docencia por parte de los maestros en varias ocasiones.

En Santiago, el pasado viernes primero de abril las autoridades policiales que custodiaban la manifestación que realizaba la ADP de la filial Santiago, dispararon bombas lacrimógenas para dispersar a cientos de maestros que se apostaron donde funcionan las oficinas de la dirección regional del Ministerio de Educación en demanda de mejoras para ese sector.