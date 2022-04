Lama plantea fortalecer monto de financiamiento para primer nivel

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

El doctor Mario Lama, direc­tor del Servicio Nacional de Salud (SNS) ve imperioso que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) re­vise y reenfoque el financia­miento del sector salud para que se pueda fortalecer el pri­mer nivel de atención.

Esto permitirá, explicó el funcionario, desconges­tionar los grandes hospita­les, cuya sobredemanda ha­ce que pacientes tengan que esperar en las salas de emer­gencias que se desocupe una cama de internamiento o pa­ra ser referidos de un centro a otro.

Dijo que mientras no se cuente con recursos econó­micos dirigidos a la Aten­ción Primaria, esos servicios de primer nivel de atención no podrán ser operativos, ni fortalecerse, a pesar de que es ahí donde se podrían so­lucionar hasta el 80% de los problemas de salud de la po­blación. El director del SNS dijo que actualmente no exis­te una normativa de financia­miento para la Atención Pri­maria, ya que los fondos que destina el Sistema de Segu­ridad Social por la cápita del núcleo familiar, se entrega a las Administradoras de Ries­gos de Salud, y al primer ni­vel se destina una ínfima par­te. El doctor Lama se refirió al tema al participar como in­vitado en el Desayuno de Lis­tín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul. El funcionario estuvo acom­pañado de los doctores Mar­tín Ortiz, director Materno Infantil y Adolescentes y Luz Fermín, encargada de Ado­lescentes del SNS, donde abordaron diferentes temas.

Redirección de fondos

Entiende que concomitante­mente con el fortalecimiento de los servicios de segundo y tercer nivel de atención, en lo que se ha ido avanzando con una gran inversión de parte del Estado, se hace necesa­rio ir trabajando en la redirec­ción de los fondos financieros del sistema, lo cual debería ser revisado por el CNSS.

Entiende que la sustenta­ción de la prestación de sa­lud va íntimamente ligada a los recursos de la seguridad social y que si no se produ­ce una revisión del financia­miento del sistema no hay forma de hacer más operati­vo el primer nivel y los hospi­tales. En opinión del director del SNS la salud no debe ser subvencionada por el Esta­do y que es necesario que los prestadores de la red públi­ca puedan facturar a las ARS por los servicios que prestan a los afiliados.

Habilitación transitoria

Lama dijo que a eso se suma que todavía hay dificultades de los hospitales para factu­rar por todos los servicios que ofrecen a los pacientes afilia­dos de la seguridad social, debido a que a su llegada al cargo encontró que más del 50% de los establecimientos no contaban con la habilita­ción del Ministerio de Salud Pública y por tanto no podían firmar contratos con las ARS.

Explicó que para solucio­nar esa situación y que los hospitales puedan ser auto­gestionarios, se está trabajan­do junto al Ministerio de Sa­lud Pública para lograr que los establecimientos de la red pública reciban una habilita­ción transitoria que le permi­ta firmar contratos con todas las ARS que participan en el sistema de Seguridad Social y poder facturar por los ser­vicios que ofrecen a los afilia­dos. Dijo que encontró una deuda de 4,200 millones de pesos en los hospitales, lo que dificultaba su abastecimiento y que solamente tres hospita­les concentraban 1,800 mi­llones de la misma.

No obstante, aseguró que el modelo empezó a cambiar, se está facturando todo y se ha ido bajando la deuda, po­niendo como ejemplo el hos­pital de traumatología Ney Arias Lora, que actualmente no tiene deudas y tiene recur­sos en fondo.

Déficit de ambulancias

En torno a quejas que han surgido sobre el servicio que se ofrece a través del 911, La­ma señaló que hay déficit de ambulancias para el traslado interurbano e intrahospitala­rio debido a las dificultades para la compra que se han presentado por limitaciones internacionales para suplir la demanda.

Dijo que para el traslado extrahospitalario se requie­ren unas 250 ambulancias más y para el intrahospitala­rio unas 200 ambulancias.

No obstante, aseguró que pese a ello se ha logrado re­ducir el tiempo de respuesta del 911.