Castigarán a los que abusaron en Canódromo

Adriana Peguero

adriana.peguero@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett, general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, se disculpó personalmente con el LISTIN DIARIO, tras el atropello contra dos de sus periodistas a quienes les arrebataron equipos y les borraron la data a un télefono de la empresa.

En una visita al director, Miguel Franjul, quien estuvo acompañado del subdirector, Fabio Cabral, Guzmán Peralta les manifestó que sancionarán a los agentes de la institución que cometieron esos hechos.

Miguel Franjul aceptó las disculpas, pero le advirtó que este episodio constituye una mancha en el historial reciente de respeto a la libertad de prensa en el país.

Este atropello fue condenado por la Sociedad Interamericana de Prensa, que lo consignará en su reunión de medio año que se inicia hoy.

Disculpa personal

“Señor Franjul, nuestra visita a su despacho es para pedir disculpas, personalmente. Además de eso quiero decirle que yo nunca he tenido ningún inconveniente en que ningún medio de prensa entre al Canódromo. De hecho, yo le abrí las puertas a Alicia Ortega y a otros medios que solicitaron entrar. Ahí yo no tengo nada que ocultar”, manifestó el oficial.

Expresó que tampoco ordenó se impidiera la entrada a los medios ni que les arrebataran sus equipos de trabajo o borraran las informaciones del celular del periódico.

Dijo que durante sus 37 años de servicio a la Policía Nacional no ha hecho ningún acto indecoroso y que, por el contrario, siempre ha reconocido el trabajo de la prensa, por lo que de ninguna manera entorpecería la labor que realizan los periodistas.

“El Canódromo está abierto para quienes quieran realizar sus reportajes”, dijo el general Peralta.

“Nunca he dado órdenes para que allí no se tomen imágenes, y en ese sentido es que vamos a establecer sanciones drásticas contra quienes crearon los inconvenientes a los periodistas”.

Aseguró que lo más importante es que se tomaron las medidas y que el responsable será sancionado.

“Nadie lo está apañando y nadie lo va a apañar. Eso es lo importante, pues una cosa es que uno lo proteja o intente hacerlo y otra cosa es que se haga lo que se tiene que hacer para que el responsable responda por lo que pasó e hizo”, agregó.

El director de la Digesettmanifestó que tan pronto le informaron de que había cámaras de televisión y periódico, impartió órdenes para que nadie pusiera las manos a esos equipos y que tampoco alterara el material que contenía.

El pasado 11 de abril, una turba de agentes de la Digesett agredió el lunes al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, golpeó en la cabeza a uno de sus acompañantes, agredió a la periodista del LISTÍN DIARIO, Lourdes Aponte y al fotógrafo Raúl Asencio, así como al camarógrafo Víctor Adrian Olivo, de CDN.

LOS HECHOS

Instrucciones

El general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta dijo: “Esas fueron mis primeras palabras y sobre la base de eso yo me mantuve y, tan pronto me llegaron, instruí al periodista Roberto Valenzuela para que los entregara, porque no me voy a hacer ni cómplice ni garante de algo malo que usted hizo”, aseguró.