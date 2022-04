Dermatológico atendió 388 casos de escabiasis

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santiago, RD

El país cuenta con capaci­dad diagnóstica, especia­listas y tratamientos efec­tivos contra la escabiasis o sarna humana, enfer­medad que se contro­la además con correctas medidas de higiene, ase­guraron ayer autoridades y especialistas de la der­matología.

Los profesionales, agru­pados en la Sociedad Do­minicana de Derma­tología y en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, hicieron el señala­miento ante informacio­nes que dan cuenta sobre la presencia en Haití de casos de una enfermedad de “forma de infección cu­tánea similar a la sarna”, que motivó que el Ministe­rio de Salud Pública domi­nicano activara la vigilan­cia centinela en las zonas de mayor riesgo.

Presente en el país

El Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel “Dr. Hu­berto Bogaert Díaz” reci­be entre 3 y 5 casos sema­nales de escabiasis o sarna en sus servicios, sobre to­do en niños y en época de mayor calor. Sólo durante el 2021 su Departamento de Pediatría atendió 388 casos de niños con la afec­ción cutánea.

Víctor Pou, director del Instituto Dermatológico, dijo que la afección es pro­ducida por un ácaro que vive en la piel humana y puede surgir si la persona

no se higieniza con la fre­cuencia que debe hacerlo.

La hembra pone los hue­vos de noche en la piel, porque no le gusta la luz, creando surcos en la piel y mucha picazón.

El especialista descartó un contagio porque “se de la mano o salude a alguien”. Dijo que no se tienen in­formaciones claras sobre lo que pasa en Haití, por lo que no se puede hacer con­jeturas, pero si es escabia­sis no hay porque temer y que lo importante es man­tener la higiene. “Pedimos a las autoridades que si llega algún caso sospechoso que lo envíen al instituto por­que tenemos como hacer el diagnóstico”, agregó.

En un comunicado emiti­do ayer, la Sociedad Domi­nicana de Dermatología di­ce mantenerse atenta ante cualquier llamado de apoyo de las autoridades naciona­les y la población en general “a propósito del aviso No. BH-04-22 2941 emitido el 14 de abril del año en curso por el Ministerio de Salud y de la Población de Haití so­bre una “forma de infección cutánea similar a la sarna” en varias zonas de esa na­ción.

“Hacemos un llamado a la población dominicana a no alarmarse todavía an­te esta temprana noticia. Nuestro país cuenta con es­pecialistas altamente pre­parados para atender cual­quier necesidad de la piel”, indica la entidad presidi­da por la doctora Mariel Isa Pimentel. Explica que la escabiasis o sarna, enfer­medad mencionada en el comunicado como similar a los casos vistos en territo­rio haitiano, es una afección producida por un ácaro que puede causar principalmen­te prurito (picor) de predo­minio nocturno.

LA ENFERMEDAD

Fácil transmisión

El Instituto Dermatoló­gico indica que se trans­mite fácilmente de per­sona a persona, sobre todo miembros de una misma familia, sin em­bargo, tiene tratamiento efectivo y se llega a con­trolar con medidas co­rrectas de higiene.

La entidad señala que es importante seguir las di­rectrices y comunicados que emanen del Minis­terio de Salud Pública y esperar las informacio­nes correctas.