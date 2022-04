Coronela dice entregó a la Digesett los equipos de periodistas sin borrar nada

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La suspendida directora del centro de retención de vehículos ubicado en el antiguo Canódromo El Coco se desvinculó de la eliminación de la data del teléfono celular ocupado a periodistas de Listín Diario, el pasado lunes, cuando fueron agredidos junto al Defensor del Pueblo en esas instalaciones.

La coronela Ysabelita de los Santos Pérez dijo que ella entregó los equipos intactos al Departamento de Prensa de la Digesett. Cuando el móvil fue devuelto a ejecutivos de Listín Diario había sido formateado y eliminado por ende todo su contenido de fotos y vídeos.

“Mire con el tumulto de personas que habían ahí, a raíz de que pasó todo eso, cuando yo estaba sentada, porque me sentía mal, porque usted sabe que no es fácil que a usted la acorralen cuando habían tantos ciudadanos civiles que habían ahí, que estaban recibiendo su motocicletas. Ahí había muchas personas cuando me llevaron mire que esto apareció tirado allí, yo le decía póngalo ahí que lo voy a llevar al departamento de prensa de la Digesett para que ellos le hagan entrega formal”, dijo al ser entrevistad en el programa El Sol de la Mañana.

“Yo no sé si ustedes vieron que aunque editaron mucho videos de la cámara de la prensa, no se de quiénes eran las cámaras, ahí estaban toda las cámara estaban intactas, todos esos videos estaban intacto”, agregó.

Al móvil celular de Listín Diario le fueron borrados los vídeos y fotografías que fueron tomados por la periodista Lourdes Aponte, donde se registraban las agresiones contra la prensa y el Defensor del Pueblo y se observaba a la propia coronela con un palo del golf agredir a los presentes.

También vociferaba epítetos a los miembros de la prensa, mientras agentes de la Digesett y hombres vestidos de civiles, a los que ella alega desconocer, golpeaban a periodistas y fotorreporteros, así como al Defensor del Pueblo y al personal que le acompañaban.