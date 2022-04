Más allá de la Duarte con París: Inyectan recursos para cambiar su entorno

Paul Mathiasen

PAUL MATHIASEN

Santo Domingo, RD

Las remodelaciones que realizó la Alcaldía del Dis­trito Nacional en el espa­cio comprendido entre la avenida Duarte y la calle París, en su primera etapa, supusieron para los buho­neros un alivio en térmi­nos de comodidad, limpie­zas y hasta seguridad.

Al cumplirse casi cuatro meses desde su inaugura­ción, y a pesar del anuncio hecho ayer por la Alcaldía del Distrito Nacional sobre el inicio de las próximas etapas dos y tres, los co­merciantes que fueron be­neficiados con pequeños locales ahora se quejan de como no ha sido del todo beneficioso.

Elen Encarnación Mori­llo, un comerciante que tiene su negocio de venta de telas, mochilas y otros artículos, comentó que tiene 30 años fungiendo de vendedor en la zona y nunca había visto las ven­tas “tan bajas” como está pasando luego de la remo­delación.

“Las ventas han sido un fracaso total. Aquí no se vende una quinta parte de lo que se vendía antes. Es cierto que estamos más modernos, mejor condi­ción, más limpio, pero las ventas han caído”, compa­ró el comerciante, quien dijo ser el secretario de fi­nanzas de una asociación de buhoneros.

“Venían al regueteo”

Una opinión similar tu­vo José Antonio Contre­ras, vendedor de bolsos y mochilas, quien fue un pa­so más allá y atribuyó las ventas bajas a varios fac­tores.

“Las bajas de las ventas puede ser porque la gen­te venía aquí más al ‘regue­teo’, como se dice en el ar­got popular, donde había esa paca, esa ropa toda tira­da, pero hoy ya no hay eso y las ventas han bajado”, co­mentó.

Otro argumento utilizado por buhoneros fue la fal­ta de toldos en los locales que, a juicio de Octavio Pe­ña, vendedor de prendas de vestir, exponen los comer­cios a condiciones climáti­cas desfavorables que a su vez afectan las ventas.

El sol lo cubre todo

Según Peña, “el toldo en los locales no lo han pues­to y hay que cerrarlo porque cuando el sol llega y cubre todo el local no se puede trabajar, lo mismo con la lluvia. Yo le puede decir que después de la inauguración no nos hemos ganado ni mil pesos de ganancia”, asegu­ró Peña.

Sin embargo, una versión diferente la expuso Mila­gros Sierra, quien se presen­tó como secretaria general de la Asociación de Buho­neros del Distrito Nacional.

Según Sierra, esos detalles de los que se quejan los co­merciantes y buhoneros se resolverán una vez se con­cluya todo el proyecto de remozamiento de la zona.

“Todavía esta obra no ha sido concluida, falta la otra parte. Al no haber conclui­do la obra completa, tam­bién faltan detalles de la primera fase pendiente, in­cluso ya está pautado que se tienen que mejorar cier­tas cositas”, comentó Mila­gros.

Más allá de los problemas con las ventas, la prime­ra zona remozada goza, a casi cuatro meses de su in­auguración, de un orden y limpieza notable que choca con la imagen antagónica que reflejan los alrededores que aún están pendientes de remodelación.

Rescate y renovación

En una jornada celebrada ayer en el Parque Enriqui­llo, la alcaldesa del Distri­to Nacional, Carolina Me­jía, anunció, con el apoyo del Gobierno, el inicio de las obras para la fase 2 y 3 de remoción de la Duarte con París.

Mejía destacó que se man­tiene la visión de rescatar y renovar la calle París y la avenida Duarte y sus alre­dedores, bajo un proyecto con el que aseguran logra­rán la transformación ur­bana, social y económica de una de las zonas de mayor impacto comercial y con­currencia de personas en la ciudad y el país.

Carolina y el cambio

“Nos hemos reunido con todos los sectores y hemos escuchado los reclamos de los ciudadanos en redes que pedían este cambio y miren lo que hemos logra­do”, destacó la alcaldesa en su discurso. De igual mane­ra, agradeció al presidente Luis Abinader, quien estu­vo presente en la actividad, disponer de los fondos ne­cesarios para llevar a reali­dad el proyecto y recordó que el mandatario también transfirió unos 4,000 millo­nes de pesos a la Liga Muni­cipal Dominicana para que se trabaje un programa de aceras y contenes.

Previo a concluir su discur­so, la alcaldesa comunico con júbilo que recibieron por parte de dos grupos empre­sariales la propuesta para in­tervenir y remozar el Parque Enriquillo, lugar donde se produjo la actividad.

El proyecto

Las Etapas 2 y 3, a cargo de la Alcaldía, forman parte de la ejecución que tenía pen­diente este órgano munici­pal y tendrá una inversión de 440 millones de pesos.

Según explicaron las auto­ridades, en la Etapa 2, de­nominada “Paseo de la Pa­rís”, se intervendrá la calle París, dividiéndose en 2 fa­ses: la primera compren­de el tramo desde la calle Abreu hasta la Jacinto de la Concha, y la fase dos el tra­mo desde la José Martí has­ta la Josefa Brea.

CLAVES

Paso a paso

En la etapa tres del pro­tecto se intervendrán los denominados paseos de la Duarte, la Música y la Lectura.

Esta etapa también se divide en 2 fases de eje­cución: una primera fa­se denominada el “Paseo de la Duarte” , que com­prende el tramo desde la calle París hasta la ave­nida México, mientras que la fase 2 “Paseo de la Música” en la calle Cara­cas, el tramo desde la Ja­cinto de la Concha has­ta la avenida Juan Pablo Duarte.

Para concluir, también se intervendrá el “Paseo de la Lectura” en la ca­lle Caracas, compren­diendo el tramo desde la avenida Duarte hasta la José Martí.