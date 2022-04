Reclaman al gobierno fortalecer los hospitales

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los cobros de anticipos, el alto costo de los copagos y las dificultades de acceso a los servicios fueron temas que revivieron ayer entre vinculados al sector sa­lud y la población, tras el anuncio del Gobierno de financiar a las clínicas con dos mil millones de pesos a 20 años con una tasa de 6.5%.

El tema causó revuelo entre diferentes personas sobre todo a través de las redes sociales, y actores del sistema al ser consul­tados por los medios de comunicación. Algunos de ellos entienden que deben fortalecerse primero los establecimientos de salud de la red pública y otros ponen en dudas que el pa­ciente pueda recibir finan­ciamiento blando cuando acuda en busca de servi­cios de salud en el sector privado.

El ex director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Mone­gro, dijo que no ve con ma­los ojos dar ese tipo de fa­cilidades al sector privado, siempre y cuando eso no signifique que el gobier­no, deje de entender que su prioridad es el sector públi­co de la salud, para prote­ger a los más vulnerables, y no desvíe recursos al sector privado, necesarios para el fortalecimiento del sistema público de salud.

“Yo pienso que tenemos un sistema mixto en la par­te asistencial individual del país. Luego del proceso de universalización del seguro familiar de salud, cobra im­portancia el fortalecimien­to de las estructuras, equi­pamiento de los centros de salud, para que las perso­nas tengan acceso, lo más próximo, a atención de ca­lidad”, dijo Rodríguez Mo­negro.

El exfuncionario señaló que desde ese punto de vista no ve con malos ojos dar ese ti­po de facilidades al sector privado; siempre que el Es­tado recuerde que su prio­ridad es fortalecer el sector público.

Asimismo, el presidente del Colegio Médico Domini­cano (CMD), Senén Caba, deploró que eso suceda en momentos en que la salud del pueblo adolece de ele­mentales condiciones pa­ra brindar atención a la po­blación y los médicos tengan que amenazar con hacer pa­ros para que le suplan de he­rramientas básicas.

Puso como ejemplo las pre­cariedades del hospital Salvador B. Gautier, en la capital, y San Ignacio de Sa­baneta, en el interior del país, entre otros que carecen de equipos elementales como autoclaves y colposcopios. Dijo que lo peor es que ese préstamo lo terminará pa­gando el pueblo y señaló que le desagrada ese tipo de situación.

Redes Sociales

A su vez, en su cuenta de Twitter, el ex director del SNS, Chanel Mateo Rosa escribió “déjame solicitar un préstamo para poner un centro diagnóstico”.

Otras opiniones se expresa­ron en redes sociales y so­bre todo cuentas de twitter de diferentes personas que utilizan esta red para expre­sarse. “Y los hospitales sin materiales”, comentó Félix Peláez en su cuenta de Twit­ter y en respuesta a la discu­sión generada.