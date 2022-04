El Listín forma periodistas

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

Por 16 generaciones Listín Diario ha formado, cada año, a estudiantes de Co­municación Social de dife­rentes partes del país pa­ra que se conviertan en el nuevo relevo del periodis­mo local.

En esta ocasión, el de­cano de la prensa ha aco­gido a mujeres jóvenes, quienes con entusiasmo ce­lebran por primera vez este 5 de abril, el Día Nacional del Periodista.

Jazmín Díaz, Jhangeily Durán, Lourdes Aponte, Ya­nibel Luna, Yasmel Corpo­rán y Nasha Cruz, parte de la promoción de Periodistas por un Año, se convierten en esta ocasión en entrevis­tadas para contar cómo ha sido este primer semestre trabajando para el Listín.

Hace unas semanas, lue­go de varios meses de ha­berse iniciado el programa, la Mesa Digital acogió a dos nuevas pasantes: Anyara Solano y Jazmín Díaz, esta última comenta que vio en el Listín “una oportunidad que no se le abre a todo el mundo y que muchos estu­diantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) quisieran tener”.

Con tres semanas en la posición, ha cubierto temas relacionados a la justicia y política, siendo justamen­te los que más le interesan. “Al momento de entrar aquí se me ha integrado y mi opinión se ha tomado en cuenta”, dice. Al igual que Jazmín y Jhangeily Durán, cubre la fuente de justicia y admite que nunca se ha sentido ni ha sido tratada como pasante, sino como una periodista.

Durán se encarga de gra­bar transmisiones en vivo sobre casos judiciales de relevancia, aunque siem­pre se visualizó delante de una pantalla, no detrás. Sin embargo, “la prensa escri­ta es interesante y bonita”. También ha escrito temas para la sección “Entreteni­miento”. “Aunque muchas personas lo ven (Entreteni­miento) como un periodis­mo menos serio, y no digo que no lo sea, es muy bue­no, bonito y tiene su públi­co”, indica.

Mientras para Lourdes Aponte, estudiante de la UASD, en los últimos seis meses se ha desarrollado en diferentes áreas del pe­riodismo. Pero su favorita es “La República”, porque va de la mano con situa­ciones que le ocurren a la gente. Además, ha aprendi­do que el periodismo es un equilibrio de cosas “buenas y malas”.

Yanibel Luna, quien es­cribe para la edición do­minical “Lecturas de Do­mingo”, se enteró de la pasantía a través de las re­des sociales del periódico y, aunque en un principio tu­vo dudas de si aplicar o no, un expasante la convenció de hacerlo. “Después de haber sido seleccionada, entrar aquí (Listín) fue te­ner un despertar. No vine con un propósito, simple­mente aquí dentro al ver cómo se trabaja, cómo son los compañeros entonces me fui trazando metas y co­sas para mejorar”, añade.

Para Luna, la redacción del Listín ha sido una casa y la calle una escuela.

SEPA MÁS

Día del Periodista.

Unas dieciseis generaciones de estudiantes se han adaptado al periodismo digital.

Periodismo futuro.

Nasha Cruz expresa en el futuro el periodismo empleará nuevas herra­mientas como el meta­verso e inteligencia ar­tificial. “Uno va a poder sacar de un código QR y ver el periódico en fren­te o un video a través de una página sin tener que entrar a internet o a un link”, dice.

Aprende de todo.

Para Yasmel Corporán el Listín fue un reto por­que estaba finalizando su tesis, pero su herma­na influyó. “He apren­dido de todo, los cuatro años de la universidad le han quedado chiqui­to a estos seis meses”.