Hugo Beras sobre corredor de la 27: "nosotros no le hemos entregado nada a nadie"

“Nosotros no le estamos entregando nada a nadie (…) nosotros no cedimos nada”, aseveró con firmeza el director del Gabinete de Transporte, Hugo Beras, acerca de la integración de la Federación Nacional del Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) en el corredor de la avenida 27 de Febrero.

En una entrevista para el programa radial “El gobierno de la tarde”, transmitido por la Z 101, el también secretario general de la Alcaldía del Distrito Nacional, aclaró que la reunión que tuvieron con el jefe sindicalista Juan Hubieres fue para “definir puntos”.

“Con don Juan tengo prácticamente un mes hablando y definiendo puntos, pero no puntos que son acuerdos especiales para él ni para más nadie, sino los puntos que establece Ley de tránsito”, dijo Beras.

Las afirmaciones del funcionario salen a la luz luego de haberse anunciado en una rueda de prensa el pasado 30 de marzo que Fenatrano sería el sindicato encargado de operar el corredor de la 27 de Febrero.

No obstante, un día más tarde Hubieres advirtió que no participará en el corredor de dicha avenida hasta que no tenga un contrato formal en mano con su sindicato, ya que “no dejará solos” a los choferes que “se han quedado fuera” del proyecto.

Incluso, amenazó con manifestaciones hasta el Congreso Nacional para que sus peticiones lleguen al Gobierno.

Beras le dio la razón al sindicalista, argumentando que en la reunión que tuvieron lo que hicieron fue “esclarecer los puntos que tal vez no se podían entender o no estaban bien claros de la transformación”.

“Juan Hubieres dice que hay que proteger a las personas que tienen derecho adquirido, que están en una ruta y dicen que se han quedado afuera”, dijo Beras.

Resaltó que respecto a este punto, que ha despertado críticas y reclamos por parte de los choferes, lo que está haciendo el Gobierno es organizando sobre el marco de la ley, “y la ley dice que el que opera actualmente lo que tiene que convertirse y organizarse”.

“¿Es culpable el chofer? Puede ser parte del problema, el dirigente y todo, pero culpable más ha sido históricamente nuestro país que nunca había gestionado de manera directa. Eso corría de manera silvestre”, resaltó Beras.

Añadió que el Estado lo único que hace es un "acompañamiento, seguimiento, asesoría y un apoyo" en tema de la transformación y la conversión del sistema.

Mientras que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es el que hace el levantamiento técnico del corredor para determinar la cantidad y el tipo de autobús, cuyo informe se le entrega al operador de la ruta.

Condición de vida de los choferes

El director del Gabinete de Transporte y gestor del proyecto de renovación vial afirmó que con la implementación de los 16 corredores que tienen previstos la condición de vida de los choferes va a cambiar.

“Lo más transcendental de eso es que ese chofer es accionista de una empresa o tiene sus ahorros en una cooperativa”, indicó.

Beras también resaltó que las condiciones laborales mejorarán transcentalmente, contando con salario fijo y posibilidad de retirarse “tranquilos”.

Autobuses apedreados

Tras una serie de disputas y protestas con pedradas incluidas en el corredor de la Charles de Gaulle, Beras informó que se reunió con el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, para tratar el tema y hay “algunos detenidos”.

No reveló sus identidades, en cambio señaló que los organismos de seguridad tienen el caso en sus manos y “son los que están llamados a eso”.

“No le cogemos presión absolutamente a nadie”, afirmó.

También indicó que aprovecharon el tema de las agresiones al proyecto para hablarle a la ciudadanía del mismo, y erradicar la desinformación.

“Aquí hubo mucha gente que aprovecho eso (la desinformación) para hacer 1,400 diabluras también”, dijo.

La OMSA, ¿eléctrica?

Con la puesta en marcha de los corredores en la ciudad capital los au­tobuses de la Oficina Me­tropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) han ido desapareciendo de forma paulatina.

De acuerdo con datos ob­tenidos de la OMSA, unos 50 autobuses, de las ya tra­dicionales verdes, aban­donaron las avenidas Char­les de Gaulle, Núñez de Cáceres y Winston Churchill desde inicios de 2021.

En la entrevista Beras anunció que la OMSA se convertirá en el primer piloto de autobuses eléctricos para el transporte público en el país.

“Es una iniciativa que se tendrá desde el Gobierno para empezar a socializar el tema de la movilidad eléctrica con el transporte colectivo”, informó.

También destacó que dentro de cinco o seis años los actuales corredores podrían cambiar sus autobuses por unidades eléctricas, lo que abarata en un 50% sus operaciones.

Corredores en funcionamiento

Núñez de Cáceres

El Corredor de la Núñez de Cáceres (CNC) fue el primero del Plan de Movilidad Urbana de Santo Domingo, y fue inaugurado el 27 de enero de 2021 para beneficiar a más 10 mil usuarios diarios.

Winston Churchill

Fue inaugurado el 13 de febrero del presente año incorporando 47 nuevos autobuses de 90 pasajeros para mejorar la movilidad de esta avenida en la que transitan más de 50 mil vehículos y 32 mil pasajeros diarios.

Charles de Gaulle

Fue el tercero en entrar en funcionamiento este pasado lunes. Contendrá una flotilla de 94 autobuses con capacidad para 90 pasajeros y 69 paradas durante el trayecto, desde el puente Juan Carlos hasta Los Guaricanos.