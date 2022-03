Contrataciones Públicas deposita ante el Pepca informe con irregularidades cometidas por Inabie en licitaciones

Santo Domingo, RD.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó este miércoles ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) un informe que recoge los resultados de las indagatorias en torno al proceso de licitación y adjudicación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la contratación del almuerzo escolar del periodo 2021-2022.

De acuerdo a una nota de prensa, el Inabie incurrió en una serie de irregularidades que van desde inobservancias a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas durante la coordinación y montaje del proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0009, “hasta la selección de proveedores y asignación de raciones bajo criterios no transparentados, tráfico de influencias en el proceso de selección de proveedores y adjudicaciones provisionales ilegales”.

La DGCP asegura que se cometieron faltas e incumplimientos procedimentales en todas las etapas del proceso, las cuales “denotan maniobras fraudulentas como son la utilización de un pliego de condiciones carente de criterios de evaluación precisos y con ambigüedades; la ausencia de un estudio de mercado para la estandarización de precios y la habilitación de oferentes que carecían de idoneidad para ser seleccionados”.

“De manera concreta se comprobó la falta de diligencia en la revisión documental para validar la composición accionaria de las empresas participantes en el proceso, dando así cabida al delito de colusión con la participación y adjudicación de 614 proveedores relacionados entre sí a través de diferentes razones sociales; así como la selección de una alta proporción de proveedores que no pertenecían al sector MIPYMES”, explican en la nota.

Asimismo dice que se se comprobó que desde el Banco Agrícola fueron desembolsados a 98 oferentes el monto de (RD$136,528,959.95), bajo la modalidad de contrato de prenda sin desapoderamiento a cuatro (4) años, aceptando como garantía, equipos de cocina por adquirir para instalación de cocinas y cesiones de acreencias con montos fijos sobre raciones que, para la fecha de suscripción de la mayoría de los contratos, (junio-julio-agosto), aún no habían sido adjudicadas, y que a varios de los que beneficiaron con los mismos, no resultaron adjudicados con estas cantidades de raciones y otros no fueron adjudicados.

El informe detalla que el Banco Agrícola y el oferente beneficiado con el producto bancario en la actualidad se encuentran intimando mediante acto de alguacil al Inabie por el retraso de los pagos, toda vez que, según el acuerdo suscrito entre ambas instituciones, se fijó que la modalidad de pago del mismo, recaería sobre el INABIE una vez esta realice las deducciones de la cuota al momento de tramitar el pago al suplidor.

Concluye conocimiento de recursos del Inabie

El órgano rector también informó que atendió un total de 158 solicitudes relativas al proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2021-0009, así como 18 solicitudes del procedimiento INABIE-CCC-LPN-2021-0007, poniendo así punto final a todo lo relacionado con el procedimiento realizado por el Inabie para la contratación del almuerzo escolar del periodo 2021-2022.

De igual modo, la DGCP explicó que actualmente están en la etapa de notificación a los interesados de más de 30 resoluciones que deciden recursos jerárquicos presentados en estos procedimientos.