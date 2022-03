Interrumpen trayecto regular del Corredor de la Charles

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Desviarse, tomar atajos o simplemente quedarse paralizados en una de las estaciones de control y suministro de combustible del nuevo Corredor de la Charles de Gaulle (CCH) , son algunas de las alternativas que han tenido que tomar los choferes para evitar “problemas” con los dirigentes de transporte de las rutas desplazadas.

Los conductores aseguraron que miembros de la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) están lanzando neumáticos para evitar que los autobuses transiten por la marginal de la Avenida Las Américas, por dónde deben pasar para llegar hacia uno de los punto de regulación.

Uno de los choferes del CCH explicó que aunque ellos no recogen pasajeros en esa zona, los supuestos miembros de Fenatrano se interponen incluso en el frente de las guaguas.

“La gente nos hace señas para que nos paremos, pero nosotros no podemos montarlos, tenemos que venir vacíos del puente (Juan Carlos) para acá”, detalló.

Huelga

Los trabajadores señalaron además, que en la mañana de este miércoles se produjo una protesta con intensiones no esclarecidas.

“Algunos dicen que era disque para arreglar las calles, pero yo no entiendo porque esas calles están todas buenas”, dijo uno de ellos, mientras que otro aseguró que desde que pasaba una unidad del CCH “se le iban arriba”.

Precedente

Situaciones como la antes mencionada, también fueron denunciadas por Claudio Guzmán Medrano (Pachulí), miembro de la gerencia que tiene a su cargo el nuevo corredor.

Guzmán Medrano declaró a Listín Diario, vía telefónica, que un grupo de contrarios al CCH se habían instalado en las inmediaciones del Kilómetro 15 de Las Américas para continuar los ataques que hasta el momento han afectado a cinco autobuses.

En ese sentido, el dirigente manifestó que las autoridades policiales no han intervenido. “La policía no ha hecho nada, y ellos están ahí haciendo y desasiendo. Estamos como si la policía no estuviera… parece como que en Santo Domingo Este no hay policía, parece que se mudaron de por ahí”, apuntó.