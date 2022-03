País llevaría a AstraZeneca a arbitraje por retraso en entrega de dosis

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Abina­der expresó ayer que solo aceptaría las vacunas re­trasadas de la farmacéu­tica AstraZeneca cuando el país las necesite, de lo contrario, procedería a un arbitraje internacional.

“Yo lo que no voy a permi­tir es que se afecte el in­terés nacional aceptando vacunas que después no­sotros no podamos utilizar­las y ya el Gabinete de Sa­lud se lo ha informado: o ellos no las entregan en la medida que las necesitemos o habrá arbitraje e iremos a la justicia”, sostuvo el man­datario.

Señaló que la farmacéutica incumplió con los contratos y no envió las dosis cuan­do el país la requirió urgen­te por la alta incidencia del covid-19, por tanto no es el momento de recibirlas ya que se vencerían en los próximos seis meses.

“No podemos aceptar aho­ra que nos envíen todas las vacunas en este momento porque ellos tienen vacunas y no nos las enviaron cuan­do nosotros las necesitába­mos”, dijo al participar en una cabina especial del pro­grama radial Zol de la Ma­ñana instalada en la activi­dad del primer picazo de remozamiento del Malecón de Santo Domingo Este.

El jefe de Estado detalló que a raíz de los retrasos de entrega de los lotes de vacunas, el acuerdo con la farmacéutica adquiere una particularidad de invalidez.

“Ellos incumplieron, enton­ces al incumplir, el contrato tampoco es válido”, expre­só agregando su rotundo rechazo al recibimiento luego de un retraso de casi un año.

Además, admitió que el contrato firmado se dio en unas circunstancias donde “no podían discutir mejor por la emergencia de ad­quirir el fármaco”.

Sin, embargo, reiteró que “no podrán aceptarlas ahora”.

En el 2020, el Gabinete de Salud anunció la contrata­ción de 10 millones de va­cunas con la farmacéutica AstraZeneca-BioNtech, por un monto de US$40 millo­nes, convirtiéndose en el primer contrato firmado por las autoridades sanita­rias para adquirir las dosis y de esa manera iniciar la ino­culación contra la enferme­dad.

De los 10 millones de dosis acordados fueron aplicadas al menos 588,397, según registros hasta el 18 de ene­ro de 2022.

No obstante, desconoce si estas pertenecen a las con­tratadas por el Estado o a las donadas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax).

Retrasos

El contrato señalaba que se debía entregar al país 400,000 dosis de la vacu­na anticovid el 21 de marzo y 800,000 el 21 de abril de 2021. Ninguno de los dos fue cumplido y se acumu­ló entonces un retraso de 1,200,000 dosis de la vacu­na.

El calendario del acuerdo divide el total de vacunas compradas en un formato de entrega mensual entre el 21 de marzo y 21 octubre de 2021.

Compromiso.

Además, en mayo del mismo año, la farma­céutica AstraZeneca in­cumplió el contrato. Ese tercer fallo equivalía a otras 800,000 inocula­ciones.

Para esa fecha, debían haberse entregado dos millones de un toral de 10 millones de dosis contratadas para inmu­nizar contra el nuevo co­ronavirus.