Hospital Hugo Mendoza ofrece su versión sobre el caso Rosmeiry

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La directora del hospital pediátrico “Doctor Hugo Mendoza”, doctora Dhamelisse Then, y el cirujano actuante en el caso de la niña Rosmeiry Disla, doctor Joel Espinosa, negaron haber actuado con negligencia al momento de practicar una cirugía a la pequeña y defendieron el procedimiento realizado a la menor.

Durante una reunión ayer con Gregoria Díaz, tía de Rosmeiry, y reporteros de Listín Diario, los médicos afirmaron que en todo momento explicaron los procedimientos practicados y las condiciones de salud de la menor y que el hospital mantiene las puertas abiertas para continuar dándole asistencia.

Tanto Then como Espinosa sostuvieron que Rosmeiry no fue intervenida por una apendicitis, sino por una pancreatitis como resultado de un trauma, lo que causó extrañeza en Gregoria porque nunca había escuchado que la menor sufriera un golpe.

Cuando se le preguntó al médico por la situación actual de Rosmeiry, su respuesta fue que la infante presenta un daño cerebral producto de la misma sepsis y el cuadro general de la primera cirugía realizada.

Rosmeiry fue operada en este hospital y tras dos meses de internamiento, ha quedado en condición vegetal y su familia denunció que no fue atendida nuevamente.

Al asegurar que el hospital está presto para seguir asistiendo a Rosmeiry, la doctora Then expresó que “ningún médico se va a negar a atenderla y sobre todo si es una paciente conocida, lo más probable es que ellos hayan malinterpretado la información, porque fue justamente en el brote que hubo de ómicron”, adujo la directora del centro.

“En nosotros no hay ningún ánimo de no atender a Rosmeiry”, con esta frase invitó a la tía de la pequeña a nunca dejar de llevarla para obtener la atención médica que necesita la infante. La doctora explicó las especialidades que brinda el hospital y que este no solo se enfoca en la atención de calidad, sino también en el trato humano con los pacientes y sus acompañantes.

“El paciente aquí es el centro de la atención y por ello hemos ganado muchísimos reconocimientos a nivel internacional y testimonios tenemos cantidades. Que seamos una institución pública no significa que no nos preocupemos por la calidad, la humanización”, narró Then.

Añadió que a la madre de la menor, como parte de su larga estadía por el internamiento de su hija, se le realizó la declaración de nacimiento ya que esta y sus cuatro vástagos no cuentan con esta documentación.

“Yo le dije a Gregoria que no le estaba pidiendo un favor a nadie, que Rosmeiry tenía derecho independientemente no tenga seguro o papeles, sea de cualquier nacionalidad, la salud es un derecho fundamental y nosotros tenemos que garantizar la salud de los niños y niñas, ella no puede sentirse mal cuando venga aquí y pida que sea atendida, ese es su derecho”, aseguró Then.

El personal médico confirmó que continuaría brindándole asistencia médica a Rosmeiry en todos los ámbitos que ella necesite y también toda la ayuda necesaria para que su salud se recupere, inclusive haciendo que su transporte a la sede del centro de salud sea mucho más reducido con ayuda de un centro de salud privado más cercano a donde reside.

La tía de Rosmeiry no se retractó ante los médicos de lo informado a Listín Diario.

El cirujano explica proceso

El cirujano pediátrico Joel Espinosa, quien hizo la operación, detalló que la menor nunca tuvo problemas con el apéndice y que esto se le informó a la familia.

“Rosmeiry llegó con un cuadro de nueve días de evolución después de un trauma, no encajaba con nada, le realizamos sonografía, tomografía y todo lo que teníamos a mano lo hicimos, sabíamos que teníamos un abdomen agudo y por eso se llevó al quirófano, se le hizo una incisión intraumbilical, cuando entramos encontramos liquido libre, aproximadamente 2000 cc de líquido y sangre, y el páncreas totalmente necrosado”, informó el galeno.

Espinosa se sintió sorprendido al saber que los familiares de la menor alegaron que “nunca se les había brindado información del caso”.

“Es imposible nosotros tener un paciente hospitalizado por casi dos meses en cuidados intensivos, es imposible que yo saque un paciente del quirófano y no explicarles a los familiares por qué su paciente está en intensivo”, acotó Espinosa.

Dijo que tanto la madre de la menor como su tía fueron abordadas sobre el proceso por él mismo a la hora de Rosmeiry salir de la cirugía y que tras todo lo vivido en la Unidad Cuidados Intensivos, día tras día les daba el informe correspondiente.

“El lunes le atendí yo a la madre en la emergencia, ella le había dicho a la pediatra que la niña había sido operada de una apendicitis y cuando bajé a cambiarle la sonda a la menor, le expliqué nuevamente que lo de Rosmeiry no era una apendicitis sino una necrosis del páncreas”, manifestó Espinosa.

Mostró material gráfico de las condiciones en que se encontraba el páncreas de la menor e informó que esta misma fotografía fue enseñada a familiares de Rosmeiry minutos después de su intervención.

“Cuando encontramos la necrosis del páncreas lavamos bien y tratamos de minimizar el daño que había, colocamos drenes para mantenernos lavando el páncreas para que no siga haciendo daño y en un segundo procedimiento 4 a 5 días después se volvió a lavar para revisar el órgano y su evolución”, explicó el cirujano a los reporteros.