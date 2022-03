Cambian vertederos por nuevos jardines

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Los cúmulos de bolsas, sa­cos y cajas llenas de basu­ra han sido una constante en las calles de Santo Do­mingo Este (SDE), en los últimos meses, sin embar­go, algunos de sus sectores intentan ganarle el pulso y mantener “a raya” la con­centración urbana de dese­chos.

El Almirante y Los Mina son dos de las comunidades que luchan para devolver las aceras y parte de las vías a los peatones y vehículos, antes obstaculizadas por los residuos.

En el caso de El Almiran­te, los principales vertede­ros improvisados marca­ban la calle Miguel Díaz con “montañas de basura” que además esparcían el hedor a varios metros de distan­cia.

Pero ayer, los que se fue­ron a sus trabajos, escuelas o diligencias en la maña­na, encontraron al regresar un panorama distinto a raíz de una intervención realiza­da por las autoridades muni­cipales.

Con escobas, palas y cu­betas llenas de agua, los em­pleados de aseo urbano del Ayuntamiento de Santo Domingo Este elimi­naban, bajo el pleno sol de las 11:00, el rastro de lo que por semanas se había con­vertido en una de las más grandes concentraciones de desechos en el sector.

Lidia, supervisora del equipo de limpieza en la zo­na, explicó que tratan de cambiar “vertederos por jar­dines” para impedir que se vuelvan a perder los espacios públicos entre los residuos.

La servidora reveló que a pesar de los esfuerzos por mantener los espacios lim­pios, algunos residentes se “la ponen difícil” y “no cola­boran”.

“Aquí había un camión y duró más de una hora reco­giendo el vertedero (refirién­dose a los trabajos en El Al­mirante), pero después que pasa es que vienen y deposi­tan la basura”, señaló.

En tanto, Cristina, una munícipe, indicó que las per­sonas que ensucian su carro para llevar las fundas a las es­quinas con basura son mues­tra de que “por donde ellos viven se ve que no pasa el ca­mión, tenemos que ser jus­tos”, subrayó.

Otro que externó su po­sición fue uno de los moto­ristas de Fenamotor, quien reveló que ha tenido varias dificultades por evitar que los vecinos tiren la basura.

“Yo soy presidente de esa parada y a mi ya no me ca­be una querella en el desta­camento de los pleitos que yo me he buscado con la gente que tira basura”, manifestó.

Los Mina A diferencia de El Almiran­te, en Los Mina las interven­ciones son más frecuentes, por lo que la recolección se ha incrementado, según in­formaron representantes del departamento de comunica­ciones de la alcaldía.

Estas informaciones fue­ron corroboradas por los mu­nícipes y se evidenció tras un recorrido realizado por un equipo de Listín Diario.

DETALLES Recogen más basura El vocero, Jhonatan Li­riano, explicó que “se está recogiendo más basura que antes”, pero que esperan se inicien los trabajos de un nue­vo vertedero en SDE que les permita descar­gar los recolectores, ya que por el momento es­tos tienen que viajar al de Duquesa, lo que les toma 5 horas.

El proyecto La sustitución de los vertederos por jardines es una iniciativa que ha impactado entre 25 y 30 barrios de Santo Do­mingo Este, de acuerdo con el director de Aseo Urbano del ayunta­miento, Edgar Minyetti.