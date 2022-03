Yeni Berenice: Con la mirada puesta en narcos y corruptos

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

La procuradora adjun­ta Yeni Berenice Reynoso afirmó que el ministerio público se ha focalizado en el combate del crimen organizado y que hasta el momento han montado nueve operaciones contra la corrupción y el narco­tráfico a gran escala.

La directora de Persecu­ción sostuvo que el minis­terio público mantiene su eje en esos delitos con mi­ra a un combate mucho más efectivo y con miras a fortalecer el sistema legis­lativo.

Reynoso habló en esos términos al participar co­mo invitada al panel ti­tulado “Labor y Aporta­ciones de la Mujer a la Agenda Hemisférica de Seguridad y Defensa’ de la Organización de los Es­tados Americanos (OEA), con ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, organizado por la Misión Dominicana ante ese organismo.

“Tenemos que reclamar, exigir que es necesario que demos una mirada mucho más profunda, mucho más humana y que no dejemos de ser mujeres que aún me ha tocado el ejercicio de una función en mi caso la primera mujer dominica­na que ejerce directora de persecución, pero no ten­go temor hacerlo como una mujer, ni a reclamar los derechos de las muje­res”, acotó.

Manifestó que América Latina necesita una visión mucho más profunda en contra del crimen organiza­do, como la trata de perso­nas, narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción.

Explicó que el tema de la corrupción es uno de los grandes desafíos en Améri­ca, ya que los países han si­do pasivos en su sanción, en su combate, señalando que la corrupción lacera y que lo trastorna todo e influye en la calidad de vida de los pueblos, al igual que el nar­cotráfico.

Se quejó de que Améri­ca se ha quedado atrás en temas en los cuales debería haber avanzado como es la agenda de la cooperación internacional para un nar­cotraficante de Sudamé­rica o cualquiera otra par­te del mundo. Expresó que República Dominicana es un puente para el tema del narcotráfico internacional y que para el país conseguir cooperación internacional tiene que dar más de 15 pa­sos y que se han quedado en la burocracia de los años 60, con una criminalidad que utiliza la tecnología del Siglo XX1.

“No vamos a ser eficien­tes haciendo lo mismo, no lo hemos sido, no lo sere­mos, nosotros queremos prevenir la violencia femi­nicida desde la persecución, los delitos no se previenen desde la persecución, úni­camente, los delitos necesi­tan analizarlos en sus oríge­nes”, acotó Reynoso.

Manifestó que se necesi­ta saber cuál es el árbol ge­nealógico de la violencia feminicida, ya que a su jui­cio no la están viendo des­de ahí y que una de ellas es la desigualdad, la falta de equidad y la falta de oportu­nidades que tienen las mu­jeres.

Expresó que esa violencia se quiere ver desde la per­secución, al considerar que es un error, es un abordaje que históricamente ha sido errado y que históricamen­te llevará a seguir contando las cantidades de mujeres maltratadas.

Resaltó que América La­tina necesita una alianza no de fotos, ni de acuerdos, si­no alianzas que sean mu­cho más efectivas, a la al­tura del desafío y que esa visión del crimen que te­nían debe cambiar.

Indicó que el Estado no es el omnipresente y el cri­minal el indefenso, ya que esa realidad cambió y se de­be entenderla y estar a la altura de la circunstancia y dotarse de los instrumentos regionales.

Sostuvo que no se puede seguir abordando de mane­ra aislada los temas que les tocan de manera regional y que en esa realidad la mu­jer hasta en el crimen orga­nizado sigue siendo instru­mentalizada y que eso no es posible que siga ocurrien­do, por falta de políticas públicas que muchas veces solo se reflejan en agenda política con miras a eleccio­nes. “La trata de personas, el narcotráfico, la violen­cia feminicida, siguen lace­rando a nuestros pueblos y nosotros seguimos dando respuestas tradicionales a fenómenos criminales que nos han demostrado que las respuestas tradicionales han sido totalmente insufi­cientes”, enfatizó la procu­radora adjunta.

CASOS

El panel

El panel conformado por ocho expertas de diversos países, fue presidido por la vice­presidenta de la Co­misión, Luz Elena Ba­ños Rivas, Represen­tante Permanente de México ante la OEA y el discurso de clau­sura a cargo del Em­bajador Anthony Phi­llips Spencer, presi­dente de la Comisión de Seguridad Hemis­férica.