"La sierva del 12" pide ayuda para un vehículo y seguir haciendo su ruta

Jhangeily Durán

Jhangeily.durán@listíndiario.com

Santo Domingo, RD

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que un año atrás “La sierva del 12” celebraba con todo el entusiasmo, pero que este año llora.

Un lapso de cuatro años ha transcurrido desde que Listín Diario dio a conocer la historia de Albania Hernández, conocida popularmente como “La sierva del 12”, a quien, según ella denuncia, la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano) le arrebató la esperanza que le había otorgado el pasado ocho de marzo en la vía pública.

Albania desempeñaba el rol de la única mujer chofer del transporte público en la ruta kilómetro 9 de la autopista Duarte, empleo que tuvo que dejar atrás luego de que Fenatrano le regalara un carro, marca Kia, color naranja que casi de inmediato comenzó a deteriorarse y entre tantos llamados al sindicato, el 27 de diciembre de 2020 a las 7:00 de la noche fueron a buscar el vehículo para “repararlo”, sin embargo, hasta el sol de hoy “La sierva del 12” no tiene el carro que representaba el sustento de su familia.

“Ya no quiero la ayuda de Fenatrano porque esa gente se burló de mí, se burló de una mujer luchadora y lo hizo públicamente, para luego olvidarse de sus promesas. Llamé y llamé luego de que se llevaron el carro y siempre me dejaban en visto”, confesó la mujer con lágrimas, cuando se dirigió por segunda vez a Listín Diario en un grito de ayuda ante su situación.

"La Sierva del 12" relató que cuando su historia se dio a conocer jamás imaginó recibir tantas muestras de solidaridad y mucho menos “ser bendecida con un vehículo”, sin embargo, ahora lo que quisiera es que YouTube le haga “el favor” de quitar ese video porque le “parte el alma en mil pedazos”.

Albania dice que está detrás de un solo objetivo: un trabajo para poder sustentar su familia, solo que para eso necesita un carro, porque lo único que sabe hacer es “ser chofer”.

Según la mujer, también “agradece y bendice” aquel que se ofrezca a financiarle un vehículo y que, a medida de que su trabajo le ayude, pueda pagarle ese dinero con “el favor de Dios”.

En conversación con periodista de Listín Diario, la mujer agradeció a todo aquel que ha mostrado apoyo a su situación y mencionó de manera especial a Santiago Matías y a Bolívar Valera, conocido popularmente como “El Boli”, porque gracias a ellos hoy cuenta con un techo seguro.

“Yo solo lamento que Dios me iba a bendecir con mi carro gracias a Santiago Matías y El Boli, que además de arreglar mi casita, se ofrecieron a darme el vehículo, pero como públicamente Juan Hubieres (presidente de Fenatrano) se ofreció inmediatamente, otros descartaron la idea”, expresó la mujer con un tono muy afligido.

Asimismo, aprovechó el escenario para aclarar que no quiere parecer “egoísta”, al contrario, Albania Hernández agradece a todo aquel que le ha mostrado su apoyo.

“Yo no quiero que la gente de las redes crea que soy malagradecida, porque sí, a mí se me ha ayudado, yo he sido bendecida con la gracia de Dios, pero necesito comer, necesito mi carro para trabajar”, expresó “La sierva del 12” mientras sostenía el letrero que colocaba encima de su carro para conchar.