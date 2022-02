Niños no han presentado efectos adversos ante la vacuna, según médicos

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Al momento, docentes y médicos encargados de los puntos de vacunación no reportan menores con efectos adversos tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Ya llevamos 26 niños vacunados a la hora de hoy, gracias a Dios no se ha presentado ninguno con efectos secundarios, al contrario, todos los que se vacunaron ayer se encuentran aquí hoy", declaró la doctora Vanesa Fermín, encargada del punto de vacunación en Fe y Alegría.

Varios menores en edad escolar externaron cómo se sentían luego de ser vacunados.

Yoandri, que estudia en la institución San Miguel Arcángel y que fue inoculado por primera vez, contó que se sentía bien, “ayer no lloré" dijo.

Mientras en el Centro Básico Salomé Ureña, la doctora Alina Moya también habló sobre el tema., "Aquí todo va bien, el proceso se ha dado de forma positiva. Nosotros orientamos a los pequeños y ellos ceden, no hay niños que hayan presentado síntomas ni nada por el estilo".

En la misma línea, la niña Sarah de la casa de estudios Salomé Ureña, narró que la vacuna no le había dolido nada, "creía que me iba a doler y la doctora me dijo que no, y me siento normal”.

Ambiente adecuado para los infantes

El ambiente en los diferentes centros educativos del Gran Santo Domingo está adaptado de forma que nos infantes ni sientan temor al vacunarse.

En la escuela Fe y Alegría todo parece de ensueño, una mañana llena de actividades para los infantes que son llevados a inocularse.

Incluso cuentan con puntos de lectura, dulces, canciones, payasos y dinámicas de entretenimiento para su público.

"A quien usted ve disfrazada de payasita es la orientadora del centro, aquí se preparó el personal para obtener el nivel necesario de relajación en los escolares, claro dependiendo la edad", destacó Vanesa Fermín.