Hábitos: los que hay que abandonar para iniciar el 2025 y los aliados que debes tener para lograrlo

El año 2024 ha culminado y ya es hora de dejar de pensar en lo rápido que se fue y empieces a enfocarte en este nuevo ciclo que recién empieza para que puedas aprovecharlo al máximo, pues como dice una frase: “El tiempo es lo más valioso que puede gastar una persona".

Pero no hay que dejar atrás el año 2024 sin antes evaluar los resultados obtenidos durante éste o las fallas que obstaculizaron el alcance de una meta. Recuerda lo dicho recientemente por el master trainer César Cordero: "Hay que evaluar qué fue lo que pasó y organizarse para el nuevo año".

Hoy, dentro de la planificación de metas, la psicóloga clínica y terapeuta familiar sistemática, Carmen Virginia Rodríguez, incluye evaluar los hábitos y dejar en el pasado aquellos que no suman o que no van alineados a conseguir el bienestar.

Carmen Virginia RodríguezFuente externa

“Debemos hacernos las preguntas: ¿Los hábitos que tengo me suman?, ¿Los hábitos que llevo a cabo todos los días son hábitos que me ayudan a tener una salud física, emocional y social acorde con los tiempos?, ¿son acordes para conseguir bienestar, tanto para mí como para los seres queridos que me rodean? Una vez tienes las respuestas, puedes hacer una lista de las cosas que serían saludables cambiar”, explica la especialista.

Hábitos que se deben evaluar

Dentro de estos hábitos, la experta enumera aquellos que son “muy fáciles de observar e identificar”, como el consumo de sustancias ilícitas: drogas, alcohol, tabaco, entre otras. Sin embargo, asegura que hay otros que no se muestran como no saludables, por lo que requieren conciencia para identificarlos y poder modificarlos.

“Entre estos podemos enumerar una mala relación con la comida, o sea una mala alimentación, uso excesivo de las redes sociales y el internet, falta de sueño y sedentarismo”, dice Rodríguez.

La experta señala otro hábito que afecta la salud emocional, familiar y la vida en sociedad: “Tener constantemente problemas en nuestras relaciones con los seres queridos, los que nos rodean en el día a día en todos los ámbitos de nuestra vida”.

Agrega que esta situación puede darse por la falta de tolerancia, poca empatía, no respetar las opiniones de los demás e incluso juzgarlos, por lo que recomienda incluirlas en la lista de resoluciones para seguir creciendo como personas.

“Cuando tenemos el mal hábito de discutir con todos y por todo, de manera habitual, es el momento de reflexionar: por qué lo hago y para qué lo hago”, subraya la profesional.

Aliados para la planificación de metas este 2025

Después de evaluar el año 2024 e identificar los malos hábitos, es hora de tener a mano algunos materiales que servirán de aliados en la planificación de las metas en el nuevo año.

Desde agendas para anotar cada paso hasta notas con frases motivacionales, aquí una lista de los objetos que debes tener a mano para organizar y planificar tus metas este 2025.

Agendas

Agenda de 2025Getty Images

Este es el primer aliado, pues permite llevar anotaciones de todo lo que pretendes lograr, por lo que es ideal para llevar un control de lo que vas realizando conforme avanza el tiempo. Servirá como una especie de registro en el camino a lograr tus metas este nuevo año.

Marcadores adhesivos o señaladores

Aunque pequeños, cumplen una gran función al permitir resaltar anotaciones importantes y establecer un orden de prioridades o incluso para marcar aquellos objetivos que se van superando en el tiempo.

Calendario

Si bien es cierto que gracias a la avanzada tecnología los celulares permiten tener un calendario en su lista de aplicaciones, es recomendable que tengas uno físico pegado a la pared de tu habitación o en un lugar visible. Allí podrás anotar las actividades que quieres realizar en determinadas fechas y que te acercan a tu meta.

Caja con frases motivadoras

“El camino hacia el éxito es duro, pero solo aquellos que se atreven a recorrerlo podrán llegar a la cima”. Estas y otras frases motivadoras que vayas sacando cada día pueden alentarte y motivarte en el camino, por lo que también es un buen aliado. Puedes comprar un compendio de frases e introducirlas en una caja y sacar una al azar cada día o a la semana.