Muere Aaron Brown, el presentador que ayudó a los televidentes durante los atentados del 11 de septiembre de 2001

Aaron Brown, un veterano presentador de noticias de televisión cuya mano firme ayudó a guiar a los espectadores de CNN a través de la tragedia que se desarrolló tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha fallecido.

Brown murió el domingo de neumonía en Washington, DC, donde vivía, dijo la portavoz de la familia, Molly Levinson. Tenía 76 años.

Brown comenzó su carrera en Minneapolis como presentador de un programa de radio. Su carrera en televisión comenzó en Seattle antes de ser nombrado presentador fundador de “World News Now” de ABC. También fue presentador de “ABC's World News Tonight Saturday” y fue reportero de “World News Tonight with Peter Jennings”, “Nightline” y otros programas de noticias de ABC.

Pero fue en CNN donde dejó una huella duradera, incluso antes de que se suponía que saliera al aire.

La mañana del 11 de septiembre de 2001, Brown comenzó su carrera en la cadena antes de lo esperado, presentando el programa desde un tejado de Manhattan mientras se producían los atentados. Cuando cayó la segunda torre esa mañana, Brown respondió con el horror que sin duda sintieron la mayoría de los espectadores.

—Dios mío —dijo—. No hay palabras.

Su cobertura de los atentados le valió a Brown el premio Edward R. Murrow. También ganó tres premios Emmy durante su carrera, entre otros honores.

El peculiar y cerebral noticiero de Brown en CNN a las 10 pm, “NewsNight”, tenía seguidores entre los fanáticos que disfrutaban de sus comentarios y de “The Whip”, una rápida revisión de las principales historias internacionales, pero perdió terreno en los índices de audiencia ante Greta Van Susteren de Fox News.

Brown abandonó CNN durante una reestructuración en noviembre de 2005, cuando su espacio pasó a manos de la estrella en ascenso Anderson Cooper.

Al recordar esa época en CNN, Brown dijo que se enfrentó al desafío de hacer periodismo serio y al mismo tiempo estar en un "entorno muy impulsado por los índices de audiencia".

"No quiero entrar en el negocio de criticar a la televisión por cable, pero algunas de las cosas que ocurrieron fueron sólo televisión, no periodismo", dijo a The Associated Press en 2008.

"No practiqué el periodismo de 'alta iglesia' todo el tiempo, pero creo que había cierta sensación de que me sentía incómodo en ese otro mundo, el de los tabloides, y creo que los espectadores lo sabían y no podía lograrlo", dijo Brown en esa entrevista de 2008.

Tras dejar la CNN, Brown enseñó durante años en la Universidad Estatal de Arizona como su primer profesor de periodismo Walter Cronkite. En 2008, regresó a la televisión en “Wide Angle” de PBS, un programa semanal de asuntos públicos.

“Aaron pudo hacer el trabajo que amaba y se sintió afortunado de hacerlo como parte de una comunidad de personas dedicadas al buen periodismo y que se convirtieron en buenos amigos”, dijo la esposa de Brown, Charlotte Raynor, en un comunicado.

Señaló que Brown trabajó en distintos turnos a lo largo de su carrera, pero “siempre encontró una manera de crear momentos tanto ordinarios como especiales con nuestra hija Gabby y conmigo”.

A Brown le sobreviven su esposa, Charlotte Raynor, una hija, dos nietos, una hermana y un hermano.