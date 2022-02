Celebran el primer desfile del Carnaval de Santiago

Ricardo Santana

Santiago, RD

El primer desfile presencial del Carnaval de Santiago, luego de la pandemia del Covid-19, se celebró ayer, con la presencia de miles de personas, dispersadas en diferentes lugares del área Monumental. No obstante, cabe destacar que casi todos de los presentes no usaban mascarillas y no cumplían con otros reglamentos sanitarios, como el distanciamiento físico.

Desde las tres de la tarde, muchos espectadores del desfile se desprendieron desde diferentes sectores de esta ciudad, así como de pueblos del Cibao, incluso había gente hasta del Gran Santo Domingo. El desfile lo encabezó la gobernadora de quí, Rosa Santos, quien es la presidenta de la Comisión de Fiestas y Costumbres de Santiago. Algunos grupos desfilaron por la zona donde se presentó la carava del carnaval, pero la gente comenzó a dispersarse desde las 5:00 de la tarde, porque no le parecía igual que al del 2019, que fue el último que se celebró desde que llegó el Covid-19.

Muchas personas criticaron que en el desfile de ayer del Carnaval de Santiago, no había protocolo sanitario establecido y, por tanto, prevaleció la aglomeración y la falta de mascarillas entre muchos de los observadores del espectáculo más popular que se celebra en febrero y principios de marzo en República Dominicana.