Familiares dan honras fúnebres a Orlando Gil

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

En un ambiente sobrio y en la intimidad familiar, inició la tarde de ayer el velatorio del periodista y columnista político, Orlando Gil, quien falleció cerca de las 8:30 de la noche del pasado domingo aquejado de un cáncer de próstata. Sin su cuerpo presente, por el protocolo Covid, y su foto junto a un arreglo floral, era el escenario en la capilla E de la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde familiares, amigos comunicadores y personalidades políticas se dieron cita para expresar sus condolencias y dar el último adiós al prolífico comunicador y autor de la columna “Orlando Dice”, que se publicaba en Listín Diario.

Al ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, su hijo Orlando Gil expresó que la familia se siente muy agradecida por todo el cariño y el apoyo que han recibido de las personas allegadas a su padre y sus testimonios. Destacó que Orlando fue un padre presente, que siempre estuvo para sus hijos y que, aunque es una gran pérdida su partida, es una paz saber que ya está descansando. Desde que se supo de su muerte y la del también periodista don Mario Rivadulla, dirigentes políticos y personalidades de la vida pública expresaron su pesar por el deceso de ambos comunicadores, destacando sus aportes al ejercicio del buen periodismo y su calidad humana.

El periodista Ruddy González, amigo y compañero entrañable de Orlando Gil, expresó que su muerte es una gran pérdida para el periodismo. Manifestó que son más de 30 años escribiendo sobre la vida política dominicana y se convirtió hasta su última columna en un referente para el análisis político.

“No había político que no leyera su columna y él tuvo la virtud de cultivar una relación de amistad y respeto con todos los políticos”, expreso González. Agregó que su columna en Listín Diario se convirtió en escritos de referencia y que las mismas nunca provocaron ni una controversia ni un desmentido. “Orlando era muy veraz y muy certero y siempre me decía, no te lleves ni de los titulares ni de un párrafo de la información, busca el documento impreso, que siempre tiene más información”.

Definió al comunicador como un ser humano con una calidad personal y profesional muy recia, buen amigo, solidario, honesto, muy objetivo. Refirió que Orlando deja como legado a todos los periodistas de República Dominicana que se puede hacer un periodismo serio, honesto, veraz, creíble, que no dañe, que ponga las cosas en perspectivas, pero que realmente eduque, informe al pueblo y que ayude a la gente a buscar las verdades de lo que es la vida. “La cobertura política es muy difícil y él hizo de eso una maestría incuestionable, yo creo que él es el maestro de la crónica periodística de República Dominicana”.

FUNERALES

Sepelio de Gil.

Hoy a las 11:00 de la mañana será oficiada una misa y a las 12:00 del día sus restos serán sepultados en el cementerio Puerta del Cielo.

Parientes.

Orlando Gil procreó tres hijos y le sobreviven tres hermanos. Tenía 73 años e inició su carrera periodística a principios de los años 70.

Rivadulla.

Los funerales del periodista cubano radicado desde hace más de 40 años en el país, Mario Rivadulla, iniciarán a las 9:00 de la mañana en la Funeraria Blandino de la Abraham Lincoln.