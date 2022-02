Así fue la discusión de los diputados en la comisión de Hacienda sobre el fideicomiso de Punta Catalina

Santo Domingo, RD

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rindió un informe favorable para la aprobación del contrato de fideicomiso de las plantas de Punta Catalina.

Luego del informe, el pleno de los diputados procedió a darle el visto bueno al proyecto, que ahora está en manos del Senado de la República. Ante el revuelo causado por el contenido del proyecto, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que pediría al Senado posponer su discusión para tratarlo en el Consejo Económico y Social.

Por la importancia del tema que se trata, reproducimos las discusiones de los diputados presentes en la comisión de Hacienda de la Cámara, que terminó al final con un informe que recomendó su aprobación.

Reunión comisión de Hacienda, 6 de enero:

Siendo las 12:12 p. m. del jueves, 06 de enero de 2022, el diputado Jose Francisco A. A. Santana Suriel, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, dio inicio a la reunión ordinaria, con el cuórum reglamentario.

En ese mismo orden, el legislador pasó de inmediato a exponer lo siguiente:

1- Diputado Jose Francisco Santana Suriel: Vamos a dar inicio a los trabajos correspondientes a esta reunión hoy jueves, que contamos a seis de enero del año dos mil veintidós, siendo las doce del día en el Salón Hugo Tolentino Dipp, nuestras secretarias parlamentarias, Francelia Romero, Arlanna Febrillet, Sirvianny Infante Cabrera y el señor Rafael Lara, quienes están ausentes por excusas médicas, hoy estamos con el quorum reglamentario.

Leemos las excusas del diputado Tonty Rutinel Domínguez, el diputado Félix Castillo, el diputado Sergio Moya y el diputado Miguel Florián, los cuales tienen excusa por el día de hoy al igual que el diputado Lupe Núñez.

Hoy tenemos la iniciativa marcada con el No.0 6 27 7 -20 20 -2 02 4 , Contrato de Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina y del Fidecomiso CTPC, suscrito el veintiuno de octubre del dos mil veintiún no entre el Estado Dominicano, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la Fiduciaria Reservas, propuesta por el Poder Ejecutivo.

En el día de ayer recibimos la visita del Ministro de Energía y Minas, dio una explicación de porqué y como era que se iba a plantear el fideicomiso e hizo un esbozo, en el que quedamos todos edificados en torno a esta importante iniciativa y debemos destacar que esta iniciativa fue propuesta por el señor presidente de la Republica a través del decreto quinientos treinta y ocho guion veintiuno (538-21), que dispone la Constitución del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual está registrada en la gaceta oficial con el No.11037, del 15 de septiembre del año 2021.

Queremos someter a la consideración de los honorables diputados y diputadas de esta comisión la posibilidad de contener un informe favorable a esta iniciativa. Los que estén de acuerdo que levanten su mano derecha.

2- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: ¿Qué es lo que vamos a votar?

3- Diputado José Francisco Santana Suriel: El informe favorable de esta iniciativa.

4- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: ¿Y ya lo vieron esto?

5- Diputado José Francisco Santana Suriel: Sí, lo vimos ayer, quedó solamente la votación profesor.

6- Diputado Jesús Martínez Alberti: La intervención de nosotros ayer.

7- Diputado José Francisco Santana Suriel: Ratificamos la votación.

8- Diputado Jesús Martínez Alberti: Recuerda la consulta previa para los fines, pero si usted quiere vamos a ver.

9- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: Yo no participé en la reunión de ayer.

10- Diputado José Francisco Santana Suriel: En el día de ayer profesor. Frank Paulino.

11- Diputado Francisco Javier Paulino: Profesor, voy a permitirme de que se trata y me excusan. Esto es un fidecomiso firmado entre el Estado dominicano y Fiduciaria Banreservas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está aportando el inmueble que se llama Punta Catalina más la adquisición de los terrenos a un fidecomiso en el cual el propietario total como fideicomitente es el Estado dominicano y el beneficiario final también es el Estado dominicano.

Aquí no se está cediendo ni traspasando ninguna de las propiedades del Estado dominicano a un tercero se está quedando un fideicomiso que el cien por ciento de ese fideicomiso es propiedad del Estado dominicano.

Simple y llanamente lo que nosotros estamos aquí aprobando hoy, es un ente jurídico que va a ser propietario de la planta Punta Catalina, no estamos traspasando nada y el Estado sigue siendo dueño absoluto de Punta Catalina y ahora se está regularizando, aprovechando la tenencia de los terrenos que originalmente todos sabíamos que estaba construido sobre unos terrenos propiedad de una empresa en cuestión, que fueron adquiridos recientemente por el Estado dominicano, siendo esta objeto también del aporte. Para esos fines el ingeniero Almonte, ministro de Energía y Minas, estuvo ayer aquí y dio una explicaci6n más detallada sobre la misma.

12- Diputado José Francisco Santana Suriel: Bien.

13- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Una pregunta.

14. Diputado José Francisco Santana Suriel: Lila Alburquerque.

15- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Al ver aquí, porque yo vine tarde ayer recuérdense.

16- Diputado José Francisco Santana Suriel: Sí.

17- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Por lo tanto, yo no participé en la reunión con el ministro de Minas. Yo leo aquí que la fiduciaria significa Fiduciaria Reservas S. A., que en su calidad de su sociedad fiduciaria acepta el cargo, recibe el patrimonio del cometido para la realización de las actividades que se le encomienden para la concesión del objeto y los fines del Fideicomiso CTPC, debiendo cumplir las instrucciones impartidas por el Comité Técnico. Esa partecita que yo leo ahí me llega una duda que quiero que me aclaren. Eso significa entonces según lo que leo o interpreto, que el Banco de Reservas y la Fiduciaria Reservas es el Banco de Reservas.

18- Diputado José Francisco Santana Suriel: No, Fiduciaria del Reservas es una.

19- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Bueno del Banco de Reservas.

20- Diputado José Francisco Santana Suriel: Sí, pero que no es directamente la Fiduciaria Banreservas es una entidad la cual hace negociaciones con el Estado, es una figura que forma parte del Banco del Reservas, pero no es el Banco directamente.

21- Diputada Rafaela Alburquerque de González: No, no espérate, pero mira ahora me preocupaste porque yo entendía que la Fiduciaria Reservas pertenece al Banco de Reservas de la República Dominicana.

22- Diputado José Francisco Santana Suriel: Pertenece al Banco de Reservas.

23- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Eso me tranquilizaba pensar, bueno si es en el Banco de Reservas el bien que el Banco de Reservas va a obtener o la Fiduciaria Reservas va a obtener de acuerdo a esto, es el bien material de lo que reciba de ganancia o el concepto de no sé qué o no sé cuándo o es la edificación, la administración.

24- Diputado Francisco Javier Paulino: La administración de Banreservas.

25- Diputada Rafaela Alburquerque de González: O la administración ¿Esa es la pregunta?

26- Diputado José Francisco Santana Suriel: Como Frank explicó ahorita, él va a administrar la Fiduciaria Banreservas y va a administrar Punta Catalina. Lo que sucede es que Punta Catalina, cuando desaparezca la CDEE, Punta Catalina queda en el aire, entonces se está traspasando y está llevando a un fidecomiso a Punta Catalina para que haya una administración de una entidad fiduciaria.

En este caso, la Fiduciaria Banreservas que va a tener todas las operaciones de Punta Catalina a través del Comité Técnico que es designado por el Poder Ejecutivo y que están de acuerdo al decreto quinientos treinta y nueve (539), se designó ese Comité Técnico.

27- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Son los que van.

28- Diputado José Francisco Santana Suriel: Van a administrar.

29- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Es Marranzini y su grupo.

30- Diputado José Francisco Santana Suriel: Van a administrar Punta Catalina y ellos conjuntamente con Banreservas, tomaron las decisiones, harán la inversión, la propuesta de inversión, todo eso para que Punta Catalina no quede en el aire cuando desaparezca la CDEE.

31- Diputado Jesús Martínez Alberti: Por un tiempo determinado dice ahí.

32- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Los treinta años.

33- Diputado José Francisco Santana Suriel: Héctor Félix, Frank iba a decir algo, primero el diputado Francisco Javier Paulino y luego el diputado Héctor Félix Félix.

34- Diputado Francisco Javier Paulino: Doña Lila, los diferentes grupos financieros que existen en el país están constituyendo la administradora de fondo de administración que son los llamados fideicomitentes que aportan, entonces las diferentes instituciones financieras te crean administradoras que llevan la contabilidad, hacen las formas de gerencia de ese bien y eso lo dan a usted a administrar, lo que es un administrador de los bienes, los dueños siguen siendo los aportantes originales, en este caso el Banco de Reservas, institución del Estado, tiene una que se llama Fideicomiso Banreservas como tiene fideicomiso el Banco Popular o Fideicomiso BHD.

Todas las instituciones financieras están creando ese sistema. Entonces ellos los que nombran son instituciones que administran esos bienes de Punta Catalinason instituciones que administran esos bienes de Punta Catalina, que es un bien de Estado.

Si por ejemplo, la Fiduciaria Banreservas, adminístrame eso, genérame mejores beneficios, hazme que la planta no se me dañe, que la planta esto, me la va a gerenciar desde el punto de vista financiero y me van a dar resultado a mí. Ahora, nunca pierdo yo el derecho de que a las plantas... o sea, el Estado dominicano está diciendo es mía, los terrenos son míos, es un administrador. O sea, no es que Fiduciaria Banreservas va a ser dueño ahora, no, es un administrador, eso es como si nombraran a otro.

Yo por ejemplo soy asesor de una fiduciaria que es privada de la doctora Evelyn Chávez y esas toman bien en administración y lo hace, ahora la del banco del Gobierno, el Banco de Reservas tiene una también, como tiene el Banco Popular. Muy bien, ahora el gobierno escoge la de él pero pudiera haber escogido el Banco Popular ¿Me entiende? Que tiene una también.

35- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Entendido.

36- Diputado Francisco Javier Paulino: Entonces esa empresa va a ser administrada para tener la mejor capacidad organizativa en vista de que se ha dicho que el Estado lo administra de forma correcta, estamos entendiendo donde estamos llegando, eso es Punta Catalina, va a seguir siendo el Estado dominicano, todo el Estado dominicano y los beneficios del Estado dominicano.

37- Diputado José Francisco Santana Suriel: Héctor Félix y luego el profesor Camacho.

38- Diputado Héctor Darío Félix Félix: Sí, presidente, aunque nosotros no estuvimos ayer en las discusiones y con la presencia del ministro de Energía, pero sí estábamos, estábamos fuera, estábamos en Pedernales y allá llegó el decreto del presidente del Fideicomiso.

No quiero razonar mi voto en el sentido de que después yo leí el proyecto, el decreto y el Fideicomiso, todo se queda dentro del Estado, participa Punta Catalina participa Banreservas y participa Hacienda, o sea, que todos son del Estado, sí, que aquí no hay ningún tipo de beneficio particular eso soy yo que participé en la ley de fideicomiso para los peajes, yo lo compraré para mí, todo eso igual sobre los fidecomisos que se hizo con los peajes y también que participamos en la ley ciento ochenta y nueve guión once (189-11), y discutimos esa ley aquí sobre la ley de fideicomisos que nosotros entendemos que el Estado le iba a sacar más provecho a esta ley de lo que es fideicomiso.

A mí la palabra fideicomiso se me grabó desde las aulas y yo creo que realmente es algo muy beneficioso, tanto para el fideicomitente y el fideicomisario, así que todo queda desconectado. Por lo tanto, es la manera de nosotros razonar mi voto favorable al informe.

39- Diputado José Francisco Santana Suriel: Bien. Muchas gracias profesor Camacho.

40- Diputado Radhamés Camacho Cueva: Bien. Punta Catalina es un nombre que ya es marca país sobre el cual se han hecho todos los análisis favorables habidos y por haber. Es un proyecto, el proyecto es una realidad. Yo recibí el proyecto de fideicomiso y se lo remití a nuestros superiores políticos que incluso, son unos especialistas del área.

Yo me encontraba en el Este con el hijo de un amigo de Lila y prácticamente este muchacho me dio una conferencia en alta mar sobre el tema de la posibilidad de vender el cincuenta por ciento de las acciones de Punta Catalina y puedo decirle que en términos de la cátedra financiera empresarial me convenció.

Sin embargo, todos ustedes saben que este es un acontecimiento que se coloca en los hombros de nosotros los políticos y yo entonces les quiero plantear que me den diez o quince minutos porque yo no venía a esto hoy presidente Pacheco, de verdad, que yo no venía a esto y me puse en mis tareas.

Además presidente, yo hasta pensé que no se iba a hacer la reunión de hoy después que el presidente Pacheco nos convocó a su despacho y salimos a una tarea entonces, sin ánimo de que yo me convierta en un obstáculo, yo le pido quince minutos para yo hacer una pequeña llamadita porque de verdad que yo no vine, fíjense que yo ni siquiera traje mi carpeta pero le adelanto que yo no tengo oposición de carácter financiero legal, pero yo no quiero decir que sí que firmé y después no, no porque aquí hay una corriente creciente de falta de credibilidad a todos.

Esta niña me llamó ahorita, la secretaria, y yo le aviso ahora entonces. No, yo le pido que me den quince minutos para ver si yo hago un contacto porque yo entregué este documento asimismo este no es el mío, el documento yo lo entregué, entonces quiero más o menos saber si eso no molesta yo le pido quince minutos entonces, y si no busquen la fórmula de que nos permita a nosotros tener un espacio para una consulta. Bueno, que le adelanto presidente que sí sé que venimos a esto yo hubiese venido, yo estaba ayer con la gente a la que yo me hago referencia, yo pensé que veníamos a la definición de esto.

41- Diputado José Francisco Santana Suriel: Ok, quiero destacar en la mañana y le pido excusa a todos los miembros, pero sobre todo al señor presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que nos honra en la mañana de hoy con su visita a esta comisión, a pesar del arduo trabajo que tenemos en el Hemiciclo. Gracias por estar aquí presidente y usted es bienvenido. Si tiene el ánimo de hacer alguna motivación es el momento de hacerlo.

42- Diputado Radhamés Camacho Cueva: Bien Seguir conversando en lo que yo salgo a esto.

43- Diputado José Francisco Santana Suriel: Perfecto, usted quiere decir algo presidente, déjeme darle la palabra.

44- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: En lo que el profesor Camacho hace saben, nosotros acostumbramos como diputados a estar presente en iniciativas importantes que se estén conociendo para que con nuestra presencia un poco ayudar a clarificar situaciones que pudieran derivarse de la duda que puedan surgir en torno a un proyecto determinado y tal como les dije informalmente señores diputados cuando estaban constituyendo el foro una de las razones por la que también estoy es porque este es un tema extremadamente importante y como tal se acerca el periodo de cierre de la legislatura y que vamos a estar, decimos, hasta el veintisiete de febrero pero realmente, es legalmente hasta el dos de marzo porque el veintisiete de febrero es domingo y lo único es que hay una sesión solemne donde se recibe luego las memorias del presidente de la República en la Asamblea Nacional.

Primero una sesión solemne de apertura de legislatura y luego se recibe al presidente de la República en la Asamblea Nacional y entonces luego se hace la convocatoria de la Cámara e inician los trabajos.

O sea, que los trabajos realmente comienzan en marzo y un proyecto de esta naturaleza como todos lo hemos visto tanto con la explicación que dio ayer aquí el señor ministro de Energía y Minas el señor Almonte, como las explicaciones que han dado el presidente de la comisión, el diputado también Frank Paulino, que es un entendido en la materia, este es un proyecto extremadamente interesante que básicamente los protagonistas principales son entidades que pertenecen al Estado dominicano, es decir, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas como dijo la doctora Alburquerque, que la Fiduciaria Banreservas que es una filial del Banco de Reservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que es una entidad que va en desaparición, verdad en proceso de desaparición y entonces la mayoría de los bienes que tiene esta entidad están siendo pasados a las diferentes áreas y por eso precisamente este proyecto es importante que está aquí entonces yo que conozco y que no quiero que el Ejecutivo convoque una nueva legislatura o la extensión de la legislatura actual tal como lo establece la Constitución que le da facultades, estoy tratando de que conozcamos aquí la semana que viene martes y miércoles, pero ojalá que nada más sea el martes.

Los proyectos que pueden ser sensibles, los demás proyectos pueden esperar el que vaya a perimir qué sé yo pero en este caso no es que estoy induciendo la votación a cada diputado libre de votar o no por el proyecto que así lo entienda, pero si lo que estoy es induciendo a que tomemos definiciones sobre proyectos tan importantes como es este importante proyecto que es el estudio de la conformación del fideicomiso público que va a gerenciar.

No sé si lo estoy diciendo Francis, la Termoeléctrica de Punta Catalina entonces esta es una pieza extremadamente importante que es una ley que está sustentada en la conformación del Fidecomiso, en una ley que no se aprobó ahora, tiene mucho tiempo. Bueno el diputado Pirrin, se aprobó en el dos mil once, luego fue modificada y para darle mayor agilidad y en lo que viene, tú fuiste miembro, fue Bertico y fue el propio diputado Héctor Félix.

45- Diputado José Francisco Santana Suriel: La Comisión de Hacienda la presidió Marino Collante.

46- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Exactamente entonces.

47. Diputado Héctor Darío Félix Félix: Fue especial Lupe Núñez.

48- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Sí, estuvimos. Exacto, estuvimos tratando que Lupe estuviese aquí presente. Él estuvo ayer, hoy no ha llegado todavía, entonces mi sugerencia es que ahorita cuando el profesor Camacho llegue, que yo también lo invité que viniera y participara en esta importante reunión, que asuman la posición que cada uno entienda pero mi única petición es que en la medida de lo posible lo decidamos en el día de hoy profesor Camacho por la única razón, de que el Ejecutivo tiene la intención de no convocar a legislatura extraordinaria o extensión de la misma.

Se lo hemos pedido al senador Eduardo Estrella, presidente de El Senado y nosotros le hemos solicitado al Ejecutivo no haga la convocatoria porque tenemos todos muchas cosas y la legislatura en la práctica, profesor, estará abriendo el dos de marzo.

49- Diputado Radhamés Camacho Cueva: ¿Cuándo cierra aquí?

50- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Cierra ahora, el doce, pasado mañana. El miércoles, sí, sí hay sesión por qué hoy es jueves, la próxima sesión, si todo sale bien, sería, yo pensé que hoy no iba a haber sesión, pero la próxima sesión sería el martes, entonces por eso es la premura que hemos tenido porque indudablemente este es un tema que puede traernos aquí. Si nosotros analizamos, estamos a enero ocho o nueve de enero...

¿A cómo estamos hoy? A seis, seis de enero, hasta el dos de marzo son estamos en el mes tres, no son tres meses que estaríamos, son dos meses, dos meses entonces por esa razón es que nosotros hemos tenido el nivel de premura y como no escuché la explicación de Bertico, sino la que escuché fue la de Frank y me resultó bastante convincente cómo entidades del Estado se asocian para ir manejando bien, no creo que haya entonces mayores inconvenientes, porque al fin y al cabo las principales entidades involucradas en este propósito en este fideicomiso público son instituciones que todas pertenecen al Estado dominicano aunque algunas, como la Fiduciaria Banreservas, tiene administración semejante a las entidades privadas, pero al fin y al cabo son del Estado dominicano y es un negocio entre el Estado dominicano o entre diferentes instituciones del Estado dominicano.

51- Diputado José Francisco Santana Suriel: Bien, gracias señor presidente por las aclaraciones. Héctor Félix, entonces vamos a... queremos entonces someter. Vamos esperar al profesor Camacho.

52- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: Me han solicitado por el día de hoy, yo entonces voy a informarles, también yo solicitó el día de hoy y también me fortalece un poquito la presión del plazo fatal que acabo de anotar aquí. Sí voy a comunicarle también cual que sea la decisión, yo le solicito el día de hoy.

53- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Yo le voy hacer una propuesta.

54- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: Yo solicito el día de hoy porque al final yo quiero ser yo, no quiero romper mi escuelita.

55- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: No, claro, yo le voy a hacer una propuesta.

56. Diputado José Francisco Santana Suriel: Presidente Pacheco.

57- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Que se yo estamos aquí, le voy hacer una propuesta como yo sé y comprendo, comprendo muy bien las posiciones partidarias pero también uno, como se llama, conjuga con los plazos que tenemos aquí, podemos hacer una cosa, lo sometemos a votación, se aprueba o no, se aprueba la firma del informe ustedes entonces lo deciden de aquí al martes, exacto, la consulta que ustedes hagan y que se interprete que no es que se lo estamos imponiendo entienden, para que no vean eso, si no, que está sujeto a la posición que luego ustedes asuman. Ya tienen todos los elementos en las manos.

58- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: Por eso yo le quise decir, yo me convencí de verdad.

59- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Sí, si usted lo dijo ahorita.

60- Diputado José Francisco Santana Suriel: El profesor Camacho.

61- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: Yo le quiero decir que yo me convencí hasta de coger un vehículo fiado, yo le tenía miedo a eso de coger un vehículo fiado. Más nunca compro uno al contado.

62- Diputado José Francisco Santana Suriel: Entonces profesor, Rafaela Alburquerque.

63- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Al escuchar a Camacho que dijo un día y nosotros planear presentarlo hoy, de lo que yo estoy de acuerdo, pero le pido al presidente Pacheco contar bien los votos porque entonces eso significaría, según entiendo yo, que el PLD no votaría.

64- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: No aprobarlo hoy aquí en la comisión y firmarlo aquí es sujeto al martes.

65- Diputada Rafaela Alburquerque de González: Ah, ya, ya gracias.

66- Diputado José Francisco Santana Suriel: Entonces pendiente a la posición.

67- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: De aquí a mañana nosotros tenemos.

68- Diputado Alfredo Pacheco Osoria: Exacto.

69- Diputado Radhamés Camacho Cuevas: Que le confieso que...

70- Diputado José Francisco Santana Suriel: Sí, entonces vamos a someter a la consideración de los primeros de la comisión que se constituya un informe favorable de acuerdo a como viene la propuesta del Poder Ejecutivo. Los que estén de acuerdo que levanten su mano derecha. APROBADO. Aprobado este informe. Convocamos esta comisión oportunamente de acuerdo a la agenda que pueda expresarse. Más adelante levantamos los trabajos.

Decisión tomada

Rendir al Pleno, vía Secretaría General Legislativa, un informe favorable a la iniciativa NO.06277-2020-2024-CD, Contrato de Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), suscrito el 21 de octubre de 2021, entre el Estado dominicano, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Fiduciaria Reservas, S. A